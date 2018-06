Arapongas recebe Sarau do Festival de Música do Sistema Fiep

Trio harmônico acompanha as apresentações dos cantores concorrentes. A ação possui entrada franca

A edição 2018 do Festival de Música do Sistema Fiep tem selecionado talentos de todo o Paraná que interpretem canções sacras, regionais ou da música popular brasileira. Concorrem colaboradores das indústrias, dependentes diretos (filhos e cônjuges) e alunos Sesi, Senai e IEL. As etapas regionais de seleção acontecem em seis cidades do estado e Arapongas foi escolhida para sediar a classificatória da região Norte. O público vai poder conferir a performance musical de cantores de Apucarana, Cambé, Londrina, Santo Antônio da Platina e Mauá da Serra – além de Arapongas - no dia 9 de junho, na Arena Arte e Cultura do Sesi.

As etapas regionais do Festival de Música do Sistema FIEP acontecem em três momentos que fazem parte da avaliação do candidato. Durante a manhã, os participantes realizam uma Oficina de Canto e Preparação Vocal. No período da tarde, os ensaios são realizados junto ao trio de músicos que acompanha todas as etapas. E para finalizar o dia, os candidatos mostram seus talentos em um animado Sarau aberto ao público.

As cidades de Toledo, Pato Branco, Maringá, São José dos Pinhais e Guarapuava foram selecionadas para sediar as demais regionais que encerram no dia 28 de julho. A divulgação dos classificados para a grande final acontece no dia 17 de agosto. Serão classificados 18 cantores que se apresentarão em Curitiba, no Teatro Sesi do Campus da Indústria, no dia 29 de setembro. A final também é aberta ao público, com entrada gratuita, e terá como mestres de cerimônia o cantor e compositor Bernardo Bravo e a cantora, atriz e apresentadora de televisão Iria Braga, que abrilhantarão a noite com um pocket show.

Realizado pelo Departamento Regional do Sesi Paraná por meio de sua Gerência de Cultura, o Festival de Música, além de promover a cultura local e revelar talentos paranaenses, visa fomentar e difundir a produção musical no país, fortalecendo a participação ativa na formação cultural dos integrantes e colaboradores da indústria e dos alunos do Sesi, Senai e IEL do Paraná. O Festival tem a direção artística da cantora e professora de música Ana Cascardo, que realiza e acompanha todas as fases.

Asimp/ Sesi Cultura