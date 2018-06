Londrina vai sediar principal evento da Raça Quarto de Milha do país

Evento foi captado pela Sociedade Rural do Paraná em parceria com o LondrinaConvention Bureau

Londrina vai sediar, de 14 a 22 de julho, o mais importante evento da Raça Quarto de Milha realizado no país. Depois de um longo período de namoro, iniciado em 2010, a cidade foi escolhida para receber o 41º Campeonato Nacional da Raça Quarto de Milha, que engloba competições em 19 modalidades e dezenas de categorias; feira com produtos do setor, Galeria dos Garanhões, onde os criadores expõem seus animais; e realização de leilões.

Tendo como incentivador o membro do Conselho Superior da Sociedade Rural do Paraná, Ilson Romanelli, o projeto para captação do evento foi conduzido pela Sociedade Rural do Paraná em parceria com o LondrinaConvention Bureau. “Tivemos a aprovação da diretoria da Associação Brasileira de Criadores de Quarto de Milha por unanimidade para sediar o campeonato. Estamos muito felizes com isso. Trata-se do principal evento da raça e reúne, em média, 8 mil pessoas por dia. Participaram competidores do Brasil e do exterior”, comenta Romanelli.

O presidente-executivodo LondrinaConvention Bureau, Arnaldo Falanca, calcula que o evento irá movimentar em torno de R$ 12 milhões, beneficiando toda a cadeia do turismo e setores adjacentes. “São nove dias de evento e grande parte dos participantes vem de fora. Teremos grande ocupação em nossos hotéis, movimentos nos restaurantes, comércio,transporte, passeios, etc. Foi, para nós, uma grande conquista”, comemora Falanca.

Ele enaltece a participação da Sociedade Rural e do presidente Afranio Brandão no processo. “Tivemos todo o apoio necessário. O presidente Afranio e o diretor da entidade Ilson Romanelli estiveram presentes e atuantes sempre”, comenta.

Afranio Brandão também ressalta o papel do LondrinaConvention Bureau, que cuidou de cada etapa do processo detalhadamente.

O Campeonato será realizado no Parque Ney Braga, que possui uma das poucas pistas equestres cobertas do Estado, com 6,2 mil metros quadrados de área coberta e pista com 120m x 50m. Além dela, o Parque Ney Braga conta com infraestrutura completa para abrigar o evento.

As inscrições e reservas de baia deverão ser feitas on-line pelo site da ABQM e pagas por boleto bancário ou por cartão de crédito. As inscrições devem ser abertas na próxima semana.

Benê Bianchi/Asimp