Musa do Panamá na Copa posa sexy e garante: 'nunca me achei vulgar'

Com um biquíni fio dental azul, a modelo Wanessa Almeida estrelou um quente ensaio sensual para celebrar sua entrada no concurso Copa do Mundo 2018. Ela é a representante do Panamá, seleção que disputará pela primeira vez o mundial de futebol. Nos bastidores, a beldade conta que sempre buscou mostrar seus atributos sem cair no que considera vulgaridade.

"Nunca me achei vulgar. E cada um no seu quadrado. Se alguém quer mostrar o bumbum ninguém tem nada a ver com isso. Meu corpo é minha ferramenta de trabalho e como modelo fotográfica, se estou bem com ele, qual a razão de não mostrar os bons resultados, né?”, questionou ela. “Treino todos os dias e deixo de comer aquilo que tenho vontade para ficar gostosa. Por isso sou uma exibida assumida”.

Ela ainda falou sobre sua luta como mulher dentro de espaços machistas, como ainda é no futebol. "Temos mais espaço hoje para debater muitas questões, mas ainda vivo na pele o olhar de estranhamento de algumas pessoas por ser forte ou então o olhar invasivo porque trabalho com a minha imagem. Ou seja, somos julgadas o tempo todo, mas eu sei me defender, como toda mulher tenho minhas armas”, falou ela.

Eduardo Graboski/M2 Mídia

