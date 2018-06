Receitas: Bolo cremoso de fubá

Ingredientes:

3 ovos

2 xícaras de chá de leite

3 colheres de sopa de margarina

1 lata de leite condensado

100 g de queijo parmesão ralado

1 e 1/2 xícara de chá de fubá

1/2 xícara de chá de açúcar

4 colheres de sopa de maizena

1 colher de sopa de fermento em pó

Margarina e farinha de trigo para untar

Modo de Preparo:

Bata no liquidificador todos os ingredientes, exceto o fermento. Adicione o fermento e misture levemente com a função PULSAR do liquidificador. Despeje em uma forma retangular untada e enfarinhada. Leve ao forno por 40 minutos ou até dourar. Deixe esfriar e corte em quadrados. Se desejar, sirva polvilhado com açúcar de confeiteiro.

(Mondial.com)