Wendy Tavares estreia canal no YouTube entrevistando o selvagem Richard Rasmussen

A modelo e apresentadora Wendy Tavares estreou seu canal no YouTube chamado "Descobrindo com Wendy Tavares" com uma entrevista com o biólogo, economista e apresentador Richard Rasmussen.

Ele disse que seu animal preferido é o puma e Wendy Tavares revelou: "Se eu pudesse ter em casa para dormir comigo eu teria uma panterinha negra". "Mas elas crescem", respondeu Richard Rasmussen para tristeza da ex-Panicat.

Wendy Tavares perguntou para o biólogo o que aconteceu quando ele foi mordido por morcegos e Richard Rasmussen relembrou o caso registrado em uma cidade do Mato Grosso: "Os morcegos estavam se escondendo durante o dia e à noite saíam para se alimentar de porco, galinha e vaca. Eles saíam pelas janelas e frestas da casa que era bem rústica. Pensei: 'Se eu fechar eles aqui, será que os morcegos vão se alimentar do meu sangue?'". Não deu outra! Os animais morderam o biólogo e o vídeo do programa "Selvagem ao Extremo" repercutiu em todo o Brasil. "Você é muito louco!", brincou Wendy Tavares.

A apresentadora também questionou o que aconteceu quando Richard Rasmussen mergulhou com tubarões na África do Sul. "Eu e um amigo tiramos nosso próprio sangue para ver se os tubarões se interessavam. Não sei se é porque defendo os tubarões, mas com o sangue humano eles não vinham. Já com sangue de atum eles ficavam ouriçados", contou o biólogo.

No fim do vídeo, Richard Rasmussen desafiou Wendy Tavares a enfiar a mão dentro de uma caixa e descobrir qual bicho que estava lá dentro. Corajosa desde a época do Pânico, ela cumpriu o desafio e mostrará no segundo episódio da entrevista com o biólogo.

Assista ao vídeo completo: https://m.youtube.com/watch?v=3qCPaRhVBEk

MF Press Global