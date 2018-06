Wendy Tavares mostra porque é apontada como uma das mulheres mais bonitas do Brasil 

Seria o padrão de beleza brasileiro?

O padrão estético de beleza feminina tem se alterado ao longo dos anos. O "perfeito" já passou pela mulher magra, praticamente sem curvas da década de 60, conhecida como Twiggy. Depois nos anos 90, a moda eram seios enormes de silicone, como a atriz Pamela Anderson. Nos anos 2000, veio a onda da "mulher fruta", com músculos bem avantajados, volumosa. Agora, em 2018, esse padrão estético beira um equilíbrio entre a leveza nos traços, músculos definidos com menos volume, e proporções equilibradas de busto, quadril e cintura, sem exageros. Novos tempos.

Nesse quesito, de representante do padrão de beleza de nossa época, as redes sociais nos mostram diversas candidatas a musas, a representantes de um ideal de beleza considerado hoje perfeito. Espontaneamente, as pessoas demonstram suas preferências e admiração através de comentários, curtidas e mensagens em direct, elegendo em cada "follow" e em cada curtida o que consideram bonito e perfeito.

A modelo e digital influenciar Wendy Tavares é um exemplo vivo desse novo padrão de beleza. Ela é considerada pelos internautas um exemplo do padrão de beleza feminino perfeito, arrancando suspiros do público masculino e conquistando a admiração de suas seguidoras, que se espelham em suas medidas consideradas perfeitas como motivação.

Confira as fotos de Wendy Tavares para um catálogo de roupas íntimas e avalie você mesmo o padrão de beleza da ex-Panicat.

A ex-Panicat atualmente tem um canal no YouTube chamado: "Descobrindo com Wendy Tavares" que estreou com uma entrevista com o biólogo, economista e apresentador Richard Rasmussen.

MF Press Global