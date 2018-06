Londrina terá delegacia cidadã, informa Tiago Amaral

Unidade que será construída na Avenida Leste Oeste não possui carceragens

O deputado Tiago Amaral informou que Londrina terá uma Delegacia Cidadã. A unidade será construída no terreno do Governo do Estado localizado Avenida Brasília/BR-369 com rotatória da Avenida Leste Oeste (Rua Abelio Benatti), com área de 1.800 metros quadrados.

Segundo Tiago Amaral, a sede da 10ª Subdivisão Policial, que hoje funciona em um imóvel alugado, vai ser transferida para a delegacia cidadã.

“Como é um projeto padrão que precisa ser adaptado ao terreno, o tempo para elaboração costuma ser de quatro meses e o que é mais importante, os recursos estão previstos no orçamento de 2018”, afirmou Tiago Amaral. Os recursos são do BID.

Segundo ele, uma obra deste porte custa entre 6 e 7 milhões de reais e fica pronta em dez meses. Com o projeto pronto e recursos disponíveis, o processo de construção poderá ser iniciado este ano e finalizado em 2019. A delegacia cidadão padrão III que será construída em Londrina tem 1.800 metros quadrados, com três pavimentos, e foi projetada para grandes cidades.

O preço máximo previsto em edital para a elaboração do projeto é de R$ 72.974,32 e o prazo de execução pela empresa vencedora é de até sete meses. A abertura das propostas está marcada para o dia 12 de junho, às 9h30, em Curitiba.

Atendimento humanizado - A Delegacia Cidadã é uma unidade diferenciada da Polícia civil, com espaços separados para atender vítimas e agressores ou suspeitos, além de ambientes isolados para atender adolescentes, mulheres e idosos e serviços como confecção de carteira de identidade. A unidade não possui carceragens, tendo apenas uma cela pequena para custódia provisória de presos, que ficarão no local enquanto for necessário colher os depoimentos para o inquérito policial.

Rosi Guilhen/Asimp