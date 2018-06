Campeonato Brasileiro de Taekwondo: Equipe Madureira embarca para a disputa em Cuiabá (MT)

Campeonato é voltado para as categorias Sub-21, Juvenil, Cadete e infantil e vale vaga para formação da Seleção Brasileira

Os atletas da Equipe Madureira embarcaram na quarta (06/06) para Cuiabá (MT), onde será realizado o Campeonato Brasileiro de Menores 2018, entre os dias 08 e 10 de junho.

A competição é uma das mais importantes do ano, como destaca o técnico e preparador físico da Equipe Madureira, Diogo Freire: "Quem for campeão conquista vaga para o Grand Slam 2019 (formação da Seleção Brasileira), os medalhistas ganham bolsa atleta nacional, além de pontos no ranking."

Foram três semanas de treinos intensivos com foco no Brasileiro com os atletas classificados no Campeonato Paranaense realizado de 18 a 20 de maio em Cascavel. Freire se demonstra confiante na conquista de bons resultados: "Boa sorte tem que desejar para o adversário, porque a nossa equipe está preparada. Quem precisa de sorte são eles, não nós!", diz confiante.

Dez atletas que treinam com a Equipe Madureira lutam no Brasileiro. Confira a lista completa de convocados, de acordo com as categorias:

JUVENIL FEMININO

Até 49 kg - Joana Garcia Liberador

Até 52 kg - Gabriela Aguilar Silva

+ de 68 kg - Ana Paula Alves Moraes

JUVENIL MASCULINO

Até 48 kg - João Vitor Jesus Santos

Até 51 kg - Marcos Vinícius Campos Dorigon

Até 63 kg - Bruno Cardoso (Madureira)

Até 78 kg - João Pedro Camilo Rosa

SUB-21 FEMININO

Até 57 kg - Maria Isabelly Ferreira Pereira

SUB-21 MASCULINO

Até 87 kg - Jhonatan Alves Ferreira Lima

CADETE MASCULINO

Até 41 kg - Kauan dos Santos Lourenço

Janaína Castro/Asimp