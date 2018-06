Musa do Sport mira no Flamengo e relembra 1987

A pernambucana e 'Musa do Sport', Milla Felix, comemorou a vitória do seu time ontem, por 1x0 em cima do Atlético-PR e a vice-liderança com um gostinho especial. A gata tem arranhado na garganta o ano de 1987 e sua eterna disputa com o Flamengo de quem foi o campeão aquele ano. Ela disse que ultrapassar o Flamengo tem um gostinho especial, e sobre o ano de 87, ela concorda em dividir o título já que contra o povo não há como brigar.

"Somos vice-lider, atrás de outro rubro-negro que mexe conosco devido à 1987. Temos como grande objetivo ultrapassar o Flamengo e colocar o autêntico rubro negro nordestino onde ele merece ficar, na ponta!

Eu acho que o ano de 87 há dois vencedores, não adianta brigar contra isso, muitos torcedores comemoram o fato da CBF não reconhecer o Flamengo como campeão este ano. Mas do que adianta que só a CBF não reconhece e a maioria das pessoas reconhecem. O Flamengo ganhou o brasileiro e na televisão estava hexa.

Acho uma bobeira lutar contra um povo, os dois ganharam este ano, torneios diferentes, nós o brasileiro e eles o deles. Ponto", bem taxativa a modelo Milla Felix é um fenômeno nas redes sociais, descoberta pelo fotógrafo gaúcho Felipe Camargo, a morena todo mês vai até o Rio Grande do Sul para fotografar com ele. Ela adora postar fotos exibindo seu corpo escultural com 105cm de bumbum, 94 cm de busto, 70cm de cintura, 63cm de coxa distribuídos em seus 1,70m de altura e 68kg.

