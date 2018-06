Fernanda D´avila lança primeiro vídeo do canal "Leve a Vida" no YouTube

A modelo e apresentadora Fernanda D'avila lançou o primeiro vídeo do canal "Leve a Vida com Fernanda D'avila" no YouTube com dicas para pessoas que pretendem viajar para Punta Cana, na República Dominicana. O objetivo da morena de 32 anos é direcionar as pessoas em viagens, sejam elas com poucas ou muitas condições de gastar.

"Para quem quer se hospedar em um hotel barato, minha dica é ficar no centro de Punta Cana. Assim dá para investir nos passeios que custam em média de US$ 100 a US$ 200 porque são passeios belíssimos e as pessoas não podem deixar de fazer. Já quem quer gastar muito o ideal é pegar um hotel bacana no sistema all inclusive e ficar lá aproveitando porque a diária é cara (risos). Não vale a pena pagar paga uma diária para ficar o dia inteiro fora", orienta Fernanda D'avila.

"Uma dica super importante é chegar em Punta Cana com passaporte na mão e com vacina da febre amarela em dia. Se a pessoa quiser entrar sem pegar fila basta pagar uma taxa de US$ 10 pela internet. Também é importante trazer ou comprar adaptador para carregar celular, câmera e Go Pro. Outra dica é trocar o real por peso já que o dólar está em alta", completa Fernanda D'avila, que é uma das maiores referências quando se fala em digital influencer fitness e possui mais de 1,2 milhão de seguidores no Instagram.

Como não podia deixar de ser, a beldade que foi bailarina do Faustão por 8 anos exibiu seu corpo escultural na Ilha Saona e em Juanillo Beach.

Assista ao vídeo completo: https://youtu.be/T0h2Yb4MFZc

MF Press Global

