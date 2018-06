Musa da Croácia, Michelle Beus tira roupa em bar e revela: “preciso de um companheiro”

Eleita musa da seleção da Croácia no concurso ‘Musa da Copa do Mundo 2018’, Michelle Beus tirou a roupa em um bar e posou pra lá de sensual exibindo a boa forma que conquistou para concorrer ao título. A loira está solteira e revelou que os ensaios que tem feito como veio ao mundo se deve ao fato de estar “sozinha”. Solteira por opção, ela agora está esperando a chegada do “príncipe”.

“Faz tempo que estou solteira, não quero me envolver com qualquer um. Não sou dessas mulheres carentes e mal resolvidas que ficam com qualquer um para curar carência. Claro que preciso de um companheiro e estou esperando por ele, um príncipe, claro. Homem tem que abrir a porta do carro, pagar o jantar e fazer as minhas vontades”, revelou.

A gata está com o corpo que queria e vivendo o momento que sonhava. Representando a Croácia no concurso de beleza, Michelle não quer fazer feio na grande final e alfinetou as concorrentes.

“Me garanto! Estou vivendo o o momento que eu sonhava e com o corpo que sempre quis, bem gostosa e bem resolvida. Não é qualquer uma que vai me vencer, tem que ser melhor que eu. Quem vai encarar?”, cutucou a beldade.

