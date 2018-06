Musas da Copa fazem topless há poucos dias do início do torneio

O mundial de futebol começa no dia 14 de junho, mas as gatas do concurso Musa da Copa do Mundo 2018 já anteciparam a celebração dando um show de sensualidade em um dos campos mais tradicionais da zona norte de São Paulo. Nem a garoa atrapalhou o bom humor das Musas que fizeram questão de mostrar todo o resultado da preparação que estão vivendo para a final do concurso.

Para presentear as torcidas das 32 seleções, as musas fizeram topless antes de um jogo amistoso. “Estamos muito empolgadas com o início do torneio e viemos para cá hoje para contagiar os brasileiros e todos os fãs de futebol espalhados pelo mundo que esperam uma Copa do Mundo histórica na Rússia”, declarou Carol Borges, Musa da Alemanha.

A anfitriã Rússia enfrentará a Arábia Saudita no jogo que dará início a Copa do Mundo 2018 de futebol. “Tenho certeza de que será uma grande festa! Eu fico na torcida pelos anfitriões, claro! 3 a 0 para começarmos bem essa Copa!”, palpitou Thainá Del Rei, representante da Rússia.

Já Liane Nóbrega, Musa da Arábia Saudita, preferiu não opinar sobre o resultado da partida. “Acho que o mais importante é que tudo corra bem e que a Copa seja um espetáculo para o mundo todo. A Arábia Saudita já fez história se classificando mais uma vez para o torneio mais importante do mundo do futebol, como Musa celebrar isso já é mais do que suficiente! ”, declarou.

A final do Musa da Copa do Mundo acontece no dia 27 de junho, em São Paulo. A decisão ficará a cargo de um júri formado por jornalistas, fotógrafos e influenciadores. As três primeiras colocadas, como prêmio, estarão na capa da edição especial da Copa da revista Sexy em julho.

Eduardo Graboski/M2 Mídia