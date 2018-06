Começa hoje à noite (sexta, 8) a 42ª Festa Junina de Ibiporã

Com dez dias de shows, atividades culturais e celebração dos santos juninos, festa homenageará o Nordeste. Equipe está finalizando os preparativos, na Praça Pio XII.

A 42ª Festa Junina de Ibiporã será aberta HOJE (sexta-feira, dia 8), às 20 horas, na Praça Pio XII, em frente à Igreja Matriz, com várias atrações culturais, uma peça de teatro e ogo em seguida show com a banda Showbiss.

A equipe está nos preparativos finais. À medida que os enfeites vão sendo colocados, a praça e as barracas vão ganhando as cores e o contorno das festas do Nordeste brasileiro, em que predominam elementos do sertão. Foi o tema escolhido para este ano.

Realização: Prefeitura de Ibiporã e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Apoio: Secretaria de Obras, Parque de Máquinas, Setor de Patrimônio, SAMAE, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Paraná Turismo e entidades responsáveis pelas barracas: APMIF, ACEI, PIME, Vicentinas da Capela Santo Alberico, Fazenda da Esperança e Associação do Ballet de Ibiporã.

42ª Festa Junina Municipal de Ibiporã (8 a 17 de junho)

HORÁRIO DIA 08/06 - SEXTA - PROGRAMAÇÃO 19:00 Início - Pau de sebo / barracas / atividades culturais / recreação 20:00 Som no palco - Locutor – ABERTURA OFICIAL 20:00 Chegada dos 3 santos da Igreja Matriz / aviso do Concurso Abóbora 20:30 Teatro com o Grupo da Secretaria Municipal de Cultura 21:00 SHOW: banda Showbiss

HORÁRIO DIA 09/06 - SÀBADO – PROGRAMAÇÃO 19:00 Início - Pau de sebo / atividades culturais / Palpite da Abóbora 19:30 Os 3 santos chegam à Praça 20:00 Som no palco - Locutor – Avisos das atrações, barracas, pau de sebo 21:00 SHOW: banda Cowboys no Asfalto

HORÁRIO DIA 10/06 - DOMINGO – PROGRAMAÇÃO 12:00 Almoço festivo na barraca APMIF (costela, frango assado, baião de dois, macarronada... convites a 30,00, crianças de 7 a 10 anos pagam meia) - Reservas pelo fone: 3178-0290 / Whats: 99931-5660 14:00 Início do Bingo da APMIF – prêmios: 19:00 Início – Pau de sebo / recreação / Palpite da Abóbora 19:30 Os 3 santos chegam à Praça 20:00 Som no palco – Locutor – Avisos das atrações, barracas, pau de sebo 21:00 SHOW: Bonde do Forró (banda de Pernambuco)

HORÁRIO DIA 11/06 – SEGUNDA – PROGRAMAÇÃO 19:00 Início – Pau de sebo / atividades culturais / recreação 19:30 Os 3 santos chegam à Praça / Palpite da Abóbora 20:00 Som no palco – Locutor – Avisos das atrações, barracas, pau de sebo 21:00 SHOW: Alex e Evandro

HORÁRIO DIA 12/06 – TERÇA – PROGRAMAÇÃO 19:00 Início – Pau de sebo / atividades culturais / recreação / palpite da Abóbora 19:30 Os 3 santos chegam à Praça (algo especial por ser Dia dos Namorados (“Santo Antônio”) 20:00 Som no palco – Locutor – Avisos das atrações, barracas, pau de sebo 21:00 SHOW: Banda New Sound

HORÁRIO DIA 13/06 – QUARTA – PROGRAMAÇÃO 19:00 Início – Pau de sebo / atividades culturais / palpite da Abóbora 19:30 Os 3 santos chegam à Praça – DIA DE SANTO ANTÔNIO 20:00 Som no palco – Locutor – Avisos das atrações, barracas, pau de sebo 21:00 SHOW: Lincoln e Felipe (part. Edu e Eduardo)

HORÁRIO DIA 14/06 – QUINTA – PROGRAMAÇÃO 19:00 Início – Pau de sebo / atividades culturais / palpite da Abóbora 19:30 Os 3 santos chegam à Praça 20:00 Som no palco – Locutor – Avisos das atrações, barracas, pau de sebo 21:00 SHOW: Banda Renasix

HORÁRIO DIA 15/06 – SEXTA - PROGRAMAÇÃO 19:00 Início – Pau de sebo / atividades culturais / palpite da Abóbora 19:30 Os 3 santos chegam à Praça 20:00 Som no palco – Locutor – Avisos das atrações, barracas, pau de sebo 21:00 SHOW: Bruno e Dione

HORÁRIO DIA 16/06 – SÁBADO - PROGRAMAÇÃO 19:00 Início – Pau de sebo / atividades culturais / palpite da Abóbora 19:30 Os 3 santos chegam à Praça 20:00 Som no palco – Locutor – Avisos das atrações, barracas, pau de sebo 21:00 SHOW: Banda Cobra e Coral

HORÁRIO DIA 17/06 – DOMINGO - PROGRAMAÇÃO 12:00 Almoço festivo na barraca APMIF (feijoada... convites a 35,00 – será para levar p/ casa, pois neste dia o Brasil estreia na Copa, às 15h) - Reservas pelo fone: 3178-0290 / Whats: 99931-5660 19:00 Início - Pau de sebo / atividades culturais / palpite da Abóbora 19:30 Os 3 santos chegam à Praça 20:00 Som no palco - Locutor – Avisos das atrações, barracas, pau de sebo 20:00 Resultado Concurso da Abóbora/ entrega das faixas da Rainha da Festa (chamar as entidades)/ Prêmio da Barraca + bem decorada, 21:00 SHOW: Gilberto e Gilmar

