Festival de Grafite terá evento aberto neste sábado (09)

Muros atrás do Boulevard Londrina Shopping estão ganhando vida com o trabalho artístico de mais de 50 grafiteiros

Desde quinta-feira (07) cerca de 50 grafiteiros de São Paulo, Santa Catarina e Paraná estão em Londrina participando de um evento inédito de pintura mural no entorno do Marco Zero. As paredes, que recebem intervenções artísticas até domingo (10), têm cerca de 300 metros de extensão e oito metros de altura e estão localizadas na Avenida Martiniano do Valle Filho, atrás do Boulevard Londrina Shopping.

Amanhã, sábado (09) a população poderá acompanhar os trabalhos dos grafiteiros em um evento no local, com entrada gratuita, das 16 às 22 horas, e presença de food trucks e djs. O objetivo é estimular a cultura e a interatividade da população com a revitalização do espaço urbano.

A iniciativa é do Boulevard Londrina Shopping, Cap Style Crew, Ibis Londrina, Leroy Merlin e Yticon Construção e Incorporação, e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Londrina.

Cláudia Romariz/Asimp