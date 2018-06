Expo Japão oferece grande variedade gastronômica

Pela primeira vez na feira está sendo ofertado o Lámen, prato muito apreciado pela comunidade nipônica

Todos os anos, a Expo Japão traz diversas opções gastronômicas para as pessoas da região que visitam o evento. A grande novidade desse ano é o Lámen, que é um tipo de macarrão envolto por uma sopa com caldo à base de ossos de porco, peixe ou frango, um dos pratos mais tradicionais da culinária japonesa.

Conforme Marina Tomoike, uma das organizadoras do evento, além de pratos típicos da culinária nipônica há também opções conhecidas dos brasileiros como pastéis, espetinhos e lanches. “O grande sucesso da feira segundo pesquisas com os visitantes são as comidas orientais”, ressalta.

Essas opções são encontradas na Expo Japão 2018, que está acontecendo em Londrina entre os dia 7 e 10 de junho, na ACEL (Associação Cultural Esportiva de Londrina) que fica na rua Major Archiles Pimpão 2300.

Rodolfo Salloum/Asimp