Festejos da 5ª edição do Paraná Junino acontecem em Curitiba, Foz do Iguaçu e Londrina neste sábado (9/6)

A segunda maior festa popular do país é comemorada durante todo o mês de junho do Oiapoque ao Chuí. Essa tradição nacional também é disseminada pelo Sesc PR e pela RPC há cinco anos e, em 2018, três cidades recebem edições do festejo: Curitiba, Foz do Iguaçu e Londrina, marcados para este sábado, 9 de junho.

O Paraná Junino tem a intenção de estimular e fomentar a tradição das festas e eventos populares nas cidades, difundir a gastronomia típica especializada e promover o resgate das brincadeiras tradicionais. Em Londrina, o ‘arraía’ será aberto ao público a partir das 13h, no Sesc Londrina Norte (Rua Cegonha, 100 – Conjunto Habitacional Violim). Com programação cultural gratuita, a festa contará com a quadrilha formada pelo grupo de Trabalho Social de Idosos do Sesc, feira gastronômica e de artesanato, entre outras atrações para todas as idades.

Apresentações musicais também fazem parte da programação, com nomes como Tonho Costa, Pisada da Jurema, Serra Acima Trio, entre outras. O festejo vai até às 20h e a população está convidada a prestigiar o evento.

Confira a programação do Paraná Junino em Londrina:

Das 14h às 20h: Feira Gastronômica e de artesanato

Em parceria com a Economia Solidária e o Ateliê Coletivo Casa Madá, o espaço contará com a participação de artesãos que comercializarão diversos trabalhos feitos à mão! Uma ótima ocasião para levar aquela peça exclusiva pra casa e colaborar com o trabalho dos pequenos produtores independentes da cidade.

Espaço de Recreação

O espaço de recreação contará com uma equipe de recreadores que comandarão as inesquecíveis brincadeiras juninas. Bola na lata, pescaria, corrida de saco e muito mais! Um espaço onde os pequenos poderão se divertir bastante e conhecer um pouco mais sobre o universo junino e suas brincadeiras.

A partir das 13h: Espaço de causos e histórias

O espaço perfeito para os amantes da arte literária de contar histórias! Histórias pra lá de divertidas e recomendadas para todos os públicos, com sessões de causos e histórias populares ao longo do evento.

14h: Tonho Costa

Tonho Costa é um pesquisador das regionalidades do Brasil e sempre buscou sua identidade dentro deste contexto musical de tradição. O músico é um artista diferenciado e possui características em sua musicalidade regional que são muito particulares e admiradas por muitos. As composições do álbum “Universo Quintal”, contam sobre suas raízes, sua identidade, sua infância junto ao avô que era embaixador de Folia de Reis em Minas, os flashes da molecagem e as memórias vividas no quintal de sua casa.

15h20: Quadrilha do Grupo de Idosos do Sesc Londrina Centro

O Grupo de Idosos do Sesc Londrina Centro apresentará sua tradicional quadrilha para animar geral! A participação do grupo já virou tradição no Paraná Junino, animando e encantando o público com suas apresentações.

16h: Pisada da Jurema

O grupo Pisada da Jurema, criado em 2013, em Londrina, realiza um trabalho de releitura de ritmos populares brasileiros com foco nos estados de Pernambuco, Maranhão, Paraíba, Bahia e região sudeste. O repertório conta com músicas de tradição oral, como o coco, cacuriá, jongo e ritmos da religião de matriz africana como afoxé e maracatu. A partir dessas referências também trazem composições próprias.

16h30: Grupo de Cantoria do Sesc Londrina Centro

O Grupo de Cantoria do Sesc Londrina Centro fará uma apresentação mais que especial no Espaço de Causos e Histórias do Paraná Junino. Na ocasião, interpretará grandes composições da MPB, numa afetuosa apresentação para todos os públicos.

18h: Serra Acima Trio

O trio curitibano Serra Acima, que reúne os instrumentistas Emiliano Pereira, Victor Matheus Gulin e Rorair Bier Junior, sob a direção musical do renomado violeiro Rogério Gulin, tem a proposta de levar a viola caipira a um novo patamar de interpretação. A música tradicional de viola faz parte do trabalho do trio, por meio da incorporação de alguns ritmos que estão ligados à história desse instrumento. Tais ritmos já fazem parte da própria linguagem da viola e aparecem de forma natural nos arranjos do grupo.

19h30: Violeiros

Isabela Mattiolli/Asimp