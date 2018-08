Porque eu escolhi ser advogado

Ser advogado é muito mais do que conhecer leis e procedimentos. É sinônimo de estudo, trabalho, paciência, perseverança, criatividade, destemor, coragem, humildade e de saber ouvir. Tudo isso faz com que o advogado se torne um agente essencial para a segurança jurídica do mundo moderno. Tendo importância, inclusive, constitucionalmente assegurada para com a realização da Justiça.

A carreira é bem promissora e permite uma vasta área de atuação. Mas, não foi somente isso que me atraiu para esta atividade. A oportunidade de auxiliar as pessoas a encontrarem o que se entende por um ideal de justiça sempre me fascinou. São estes desafios que tornam a profissão de advogado tão prazerosa.

Para ser um bom profissional é preciso desenvolver sua capacidade técnica em conjunto com as relações humanas. Também é necessário manter uma postura condizente com as expectativas de eficiência e comprometimento para com seus clientes, o Direito e a Justiça. Deve ter um perfil organizacional e um constante exercício de adaptação e flexibilidade comportamental, normalmente chamado de “jogo de cintura”. Por fim, há de demonstrar efetivo comprometimento com os princípios da ética profissional para com os colegas de profissão.

Há 20 anos eu me dedico ao Direito. Atuante tanto como advogado militante e coordenador de uma equipe multidisciplinar de um escritório de advocacia quanto na área acadêmica como professor em faculdades e cursos preparatórios para carreiras jurídicas, sou ciente de que nenhuma profissão é fácil no início. Porém, acredito que com muito trabalho e perseverança alcançamos a vitória e o sucesso.

Aliás, ter êxito não pode ser considerado como resultado de sorte ou do acaso. É preciso apreender a conviver com derrotas. Não desistir no meio do caminho. E fazer desses percalços um trampolim impulsionador do profissional mais experiente e cada vez mais forte.

Assim é o advogado. Leal e justo. Comprometido com a verdade sem incitar o ódio ou revanchismo. É o profissional que utiliza seus conhecimentos para ajudar o próximo.

Fabrício Posocco é professor universitário, coautor de livros jurídicos e advogado sócio-proprietário do escritório Posocco & Associados Advogados e Consultores (www.posocco.com.br) - emanuellebo@hotmail.com