Frota de Centros Estaduais de Educação Agrícola e Florestal é renovada

A Secretaria de Estado da Educação entregou na quarta-feira (08), em Curitiba, 19 veículos novos para os Centros Estaduais de Educação Profissional Agrícola e Florestal. Eles serão utilizados no transporte de cerca de 3 mil estudantes que permanecem nas escolas técnicas em regime de internato.

Os novos carros também vão facilitar o trabalho administrativo dos colégios que, por ofertarem cursos técnicos voltados à área agrícola, estão localizados em fazendas longe dos grandes centros urbanos.

“A atualização da frota resultará também em economia de recursos financeiros, pois haverá diminuição dos custos com manutenção. Além disso, os novos carros minimizarão as dificuldades para o atendimento das demandas que surgem no cotidiano da escola”, destacou a secretária da Educação, Lucia Cortez.

No dia a dia

Os veículos poderão ser usados, por exemplo, para o transporte diário de estudantes em situações de atendimento emergencial de saúde, principalmente no período noturno, deslocamento para compra de material de consumo para os laboratórios específicos, deslocamento ao Núcleo Regional de Educação (NRE) e atividades administrativas das fazendas-escola.

Dayane Andrade de Oliveira Paulino é diretora do Centro Educacional Profissional de Arapoti. Ela afirma que o novo veículo chegou em boa hora. “Por se tratar de um colégio rural, ficamos mais afastados do centro da cidade. E nossos alunos, temos 400 aproximadamente, estudam em regime de internato. Sempre temos emergências e situações extraordinárias para atender. Com o novo carro tudo vai ficar mais fácil”, afirma.

Todas as regiões

A rede estadual de ensino possui 18 Centros Estaduais de Educação Profissional Agrícola e um Florestal em diferentes regiões do Estado para atender as necessidades dos setores produtivos de todo o Paraná.

Os centros de formação profissional agrícola estão localizados nos municípios de Apucarana (Ceepa Manoel Ribas), Cambará (Ceep Agrícola Mohamad Ali Hamzé), Campo Mourão (Ceep Agrícola de Campo Mourão), Castro (Ceep Olegário Macedo), Clevelândia (Ceep Assis Brasil), Diamante do Norte (CAE do Noroeste), Foz do Iguaçu (Ceep Manoel Moreira Pena), Guarapuava (Ceep Arlindo Ribeiro), Palmeira (Ceep Getúlio Vargas), Palotina (CAE Adroaldo Augusto Colombo), Pinhais (Ceep Newton Freire Maia), Rio Negro (Ceep Lysimaco Ferreira da Costa), Santa Mariana (Ceep Agrícola Fernando Costa), Toledo (CAE de Toledo), Umuarama (CAE de Umuarama), Arapoti (Ceep de Arapoti), Lapa (Ceep Agrícola da Lapa), Francisco Beltrão (Ceep do Sudoeste do Paraná) e Irati (Centro Estadual Florestal Presidente Costa e Silva).

