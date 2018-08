Toma posse novo secretário especial de Assuntos Estratégicos

O novo secretário especial de Assuntos Estratégicos, José Maria Alves Pereira, tomou posse na quarta-feira (8), em solenidade no Palácio Iguaçu, em Curitiba. Ampliar a inclusão e a garantia de direitos das pessoas com deficiência será o foco do trabalho, afirmou o secretário na cerimônia, com a presença da governadora Cida Borghetti e de alunos de escolas especiais de Curitiba.

O Governo do Estado, disse Cida Borghetti, prioriza as relações com a comunidade, com olhar especial às pessoas que mais precisam. “A missão de todos os governantes é cuidar das pessoas. E o Paraná serve de exemplo ao Brasil na atenção às crianças, aos idosos, mulheres e pessoas com deficiência”, disse a governadora.

O secretário José Maria explicou que a estratégia é trabalhar em parceria com outras secretarias e órgãos estaduais e entidades dedicadas às pessoas com deficiência para promover avanços na questão da inclusão. “Atuo há 34 anos com pessoas com deficiência, incluindo crianças, e vamos reforçar as ações para garantir a igualdade e o reconhecimento dos direitos deste público”, afirmou.

“Também vamos atuar junto às empresas para a inclusão no mercado de trabalho, ampliando oportunidades às pessoas com deficiência, seja física, mental, visual ou auditiva”, disse ele. Formado em Administração de Empresas, José Maria Alves Pereira é empresário do setor da construção civil e foi vereador em Curitiba por três mandatos.

Atuação

A Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos é responsável por promover projetos de qualificação profissional em parceria com entidades representativas, com foco nas características regionais e na formação de gestores para o terceiro setor. Também coordena os processos de desburocratização e de planejamento estratégico do Estado, trabalha com o fomento da inclusão digital e auxilia no desenvolvimento de parcerias internacionais do Paraná.

Além disso, a pasta estabelece relações estratégicas com a sociedade, com a participação, articulação e proposição de ações nas áreas que envolvem a cidadania, saúde mental, pessoa com deficiência, imigrantes com visto humanitário e pessoas desaparecidas.

Presenças

Participaram da solenidade o chefe da Casa Civil, Dilceu Sperafico; os secretários de Estado da Cultura, João Luiz Fiani; da Segurança Pública, Júlio Reis; do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Antonio Bonetti; e da Comunicação Social, Alexandre Teixeira; o presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Orlando Pessuti; o presidente da Câmara de Curitiba, Serginho do Posto, e a ex-governadora Emília Belinati.

