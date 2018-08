Utilidade Pública: Obras interrompem o abastecimento de água em bairros

Neste domingo (12), a Sanepar realizará obras de interligações no sistema de abastecimento de Cambé e, por isto, haverá interrupção no fornecimento de água em alguns bairros. O serviço será feito das 7h às 19h e o retorno do abastecimento ocorrerá de forma gradativa, sendo normalizado por volta das 22h.

Os bairros afetados são: Jardim Planalto Verde, Jardim Vô Zezinho, Bourbon, Jardim do Lago, Jardim Itália, Portal do Lago, Recanto Lago Azul, Abussafe, Residencial Aurora, Ouro Verde, Terumã, Vista Alegre, Vila Salomé, Vila Santana, Conjunto Ulisses Guimarães, Jardim Paraná, Terra Vermelha, Europa 1 e 2, Residencial Laranjeiras, Vila Atalalia, Esperança, Campos do Conde, Chácaras Manella, Chácaras Santa Maria, Jardim Ana Eliza 1, Jardim Ecoville 2, Jardim Elizabeth, Jardim União, Maracanã, Recanto Sumaré, Residencial das Américas, Residencial das Torres, Sociedade Rural do Paraná e Tropical.

A Sanepar lembra que, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a colaboração de todos!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Acompanhe mais informações pelo site www.sanepar.com.br.

Carina Paccola/Asimp