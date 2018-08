Pesquisa sobre desempenho da Indústria Metalmecânica da RML mostra nova retração no setor

A Sondagem da Indústria Metalmecânica, na área de abrangência do Sindimetal Norte do Paraná, elaborada pela Universidade Federal Tecnológica do Paraná, em parceria com o Sindimetal Norte PR, referente ao mês de junho, indicou retração em seu indicador do nível de ocupação da capacidade instalada (UCI) no mês de junho. O índice, que já havia sofrido queda no mês anterior, decaiu 6% em relação a maio, atingindo 65,7%. O índice se alinhou com o da indústria nacional (66%), que subiu 3% em relação a maio, quando foi bastante impactada pela paralização dos transportes rodoviários.

Quanto ao volume de produção, o indicador apontou 54,4 pontos em junho, onde a estabilidade se verifica em 50 pontos. Pontuação maior que a da indústria nacional, que atingiu 50,8 no mês.

Em relação a anos anteriores, o nível de utilização em maio de 2018 ficou abaixo da média. O índice atingiu 42,1 pontos, repetindo o comportamento apresentado no mês de maio.

No que tange às contratações, o número de empregados das indústrias da região diminuiu, atingindo 46,7 pontos. 10% das empresas tiveram desligamentos em seu quadro de funcionários, enquanto que em 86% delas, não houve alteração.

Os estoques de produto acabado ficaram muito abaixo do planejado, com 32,1 pontos o que se justifica pela queda na produção e esvaziamento da produção realizada no mês anterior.

Asimp/Sindimetal