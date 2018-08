Varejo paranaense vende 5,13% a mais no primeiro semestre

Região Oeste se destaca com alta de 19,25% no período

O varejo paranaense acumulou alta de 5,13% no primeiro semestre de acordo com a Pesquisa Conjuntural da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR). Concessionárias de veículos e materiais para construção concentraram o maior crescimento do período, com aumento no faturamento de 33,29% e 13,43%, respectivamente.

O mês de junho foi 2,47% melhor do que o mesmo mês de 2017. Já na comparação com maio, as vendas do varejo foram 0,68% menores, em função da paralisação dos caminhoneiros. O setor de combustíveis acumulou queda de 11,15% de janeiro a junho e teve redução de 28,19% na comparação de junho com o mesmo mês de 2017.

Dados regionais

A região Oeste foi a que mais se destacou no primeiro semestre, com aumento de 19,25% nas vendas. O crescimento expressivo do comércio da região foi motivado principalmente pelas concessionárias de veículos (79,67%), que além dos automóveis, venderam muitos veículos pesados devido a promoções e oferta de crédito; materiais de construção (40,3%), pela retomada do setor de construção civil; e calçados (39,85%), em função das promoções dos estoques de inverno.

Londrina aparece com o segundo melhor desempenho do estado, com elevação de 9,18%, incentivada pelos ramos de veículos (18,57%), lojas de departamentos (16,37%) e materiais de construção (8,18%).

O comércio de Maringá mostrou elevação de 1,65%, com destaque para as concessionárias de veículos (40,04%), lojas departamentos (16,37%) e materiais de construção (14,61%).

Em Ponta Grossa houve crescimento de 1,11% no acumulado de janeiro a junho, equilibrando altas nas vendas de calçados (30,67%), veículos (29,54%) e lojas de departamentos (24,85%), com perdas em setores como vestuário de tecidos (-15,09%), óticas, cine-foto-som (-9,85%) e combustíveis (-9,75%).

Curitiba e Região Metropolitana tiveram crescimento mais tímido, de 0,42%, no primeiro semestre do ano, pois apesar do aumento nas vendas das concessionárias de veículos (32%), observa-se queda nos segmentos de combustíveis (-29,27%) e autopeças (-13,17%).

O Sudoeste é a única região que não teve melhora nas vendas e manteve o mesmo ritmo do ano anterior, com 0,01%. A região sofre com a falta de capitalização dos clientes, que estão deixando de comprar produtos de maior valor como automóveis (-0,95) e materiais de construção (-8,66%).

Empregos e folha de pagamento

O comércio do Paraná manteve o número de postos de trabalho no primeiro semestre, com 0,16%. As lojas de departamentos (10,19%), farmácias (6,05%) e materiais de construção (5,19%) foram as que mais contrataram no período. As regiões Oeste (6,01%) e Ponta Grossa (1,74%) foram as únicas com saldos positivos de empregos.

Já a remuneração dos trabalhadores do comércio teve aumento de 3,35% no acumulado de janeiro a junho, principalmente nos setores de lojas de departamentos (16,07%), óticas-cine-foto-som (11,65%), calçados (9,93%) e supermercados (8,97%).

Estoques

Prevendo vendas superiores às de 2017, os comerciantes aumentaram em 6,82% os estoques ao longo do primeiro semestre, sobretudo as concessionárias de veículos (32,42%), lojas de departamentos (14,92%) e de materiais de construção (12,55%).

Total das Vendas Acumulado do ano Jan-jun/2018 em relação a Jan-jun/2017 SETOR CURITIBA E RM LONDRINA MARINGÁ REGIÃO OESTE PONTA GROSSA SUDOESTE PARANÁ CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS 32% 18,57% 40,04% 79,67% 29,54% -0,95% 33,29% LOJAS DE DEPARTAMENTOS 9,35% 16,37% 21,13% -14,54% 24,85% 26,50% 6,82% ÓTICAS, CINE-FOTO-SOM 3,96% -0,46% -14,68% 3,27% -9,85% -8,66% -2,64% MAT. DE CONSTRUÇÃO 3,24% 8,18% 14,61% 40,30% -4,48% -5,36% 13,43% SUPERMERCADOS 2,23% -0,10% 4,56% 2,67% 1,10% 2,28% 2,38% FARMÁCIAS 0,13% -3,73% -5,44% -3,56% -3,33% -8,15% -2,46% CALÇADOS -7,60% -7,17% - 39,85% 30,67% 1,24% -3,34% VESTUÁRIO E TECIDOS -8,25% -1,86% -20,46% -6,22% -15,09% -1,19% -11,59% LIV. E PAPELARIA -8,51% -13,30% -2,06% 20,65% 4,15% - -6,38% MÓVEIS, DEC. E ÚTIL. DOM. -10% -3,11% -1,95% 2,68% - 8,20% -7,44% AUTOPEÇAS -13,17% - -24,17% 3,16% -5,85% 3,66% -6,87% COMBUSTÍVEIS -29,27% - 13,63% -7,12% -9,75% -4,95% -11,15% TOTAL 0,42% 9,18% 1,65% 19,25% 1,11% 0,01% 5,13%

Mesmo mês do ano anterior jun/2018 em relação a jun/2017 SETOR CURITIBA E RM LONDRINA MARINGÁ REGIÃO OESTE PONTA GROSSA SUDOESTE PARANÁ AUTOPEÇAS -4,52% - -44,37% -3,70% -3,23% 1,54% -9,80% CALÇADOS -3,69% -2,07% - 54,09% -1,26% 2,75% 2,01% COMBUSTÍVEIS -42,21% - 4,77% -25,79% -17,85% -11,57% -28,19% CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS 34,95% -12,05% 82,36% 87,44% 11,54% -25,97% 27,92% FARMÁCIAS -1,27% -9,36% -3,21% -2,74% -4,29% -8,88% -4,60% LIV. E PAPELARIA -10,35% -38,31% -1,61% 17,39% -10,36% - -17,47% LOJAS DE DEPARTAMENTOS -3,25% 22,65% 22,50% -14,68% 26,88% 40,67% 1,21% MAT. DE CONSTRUÇÃO 4,46% 24,63% 20,51% 39,61% -12% -30,53% 21,24% MÓVEIS, DEC. E ÚTIL. DOM. -8,74% 15,25% -18,01% -12,30% - 52,23% -7,20% ÓTICAS, CINE-FOTO-SOM 9,68% 13,59% -20,86% 6,13% -21,32% 22,94% 0,69% SUPERMERCADOS 2,93% -0,70% 7,75% 2,33% 2,71% 9,35% 3,24% VESTUÁRIO E TECIDOS -1,48% 4,88% -39,85% -1,97% -26,91% 8,23% -15,10% TOTAL -0,26% 3,54% -3,82% 16,12% -0,83% -10,24% 2,47%

Mês anterior jun/2018 em relação a mai/2018 SETOR CURITIBA E RM LONDRINA MARINGÁ REGIÃO OESTE PONTA GROSSA SUDOESTE PARANÁ AUTOPEÇAS 17,54% - -27,66% -2,01% 16,10% 7,54% 1,20% CALÇADOS 5,85% 4,40% - 29,18% 7,59% -0,47% 6,53% COMBUSTÍVEIS -24,08% -21,51% -2,71% 3,05% -7,43% -6,52% -16,09% CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS 5,89% -13,25% -4,24% 31,36% -23,98% -12,31% 4,19% FARMÁCIAS 1,73% -4,25% -10,50% -1,92% -5,89% -2,14% -2,71% LIV. E PAPELARIA -2,18% -7,29% 6,64% 5,12% 5,15% - -0,49% LOJAS DE DEPARTAMENTOS 5,32% -3,33% 4,02% 2,23% 10,55% -3,33% 2,76% MAT. DE CONSTRUÇÃO -1,42% 18,06% -0,39% -22,81% -22,70% -21,92% 0,30% MÓVEIS, DEC. E ÚTIL. DOM. 7,12% 7,29% -2,70% -3,69% - 20,79% 5,42% ÓTICAS, CINE-FOTO-SOM -1,25% 22,47% 19,10% -9,61% -10,77% 20,87% 8,10% SUPERMERCADOS -6,31% -1,65% -0,90% -0,90% -1,12% 0,98% -4,22% VESTUÁRIO E TECIDOS 8,61% 11,80% 5,31% 14,98% -8,56% -15,45% 8,41% TOTAL -1,17% 1,38% -1,73% -0,49% -3,58% -5,86% -0,68%

Ana Beatriz Luz/NCM/Fecomercio/pr