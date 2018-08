Festival Internacional de Cinema de Arquivo - Arquivo em Cartaz 2018 - Inscrições abertas

Estão abertas, até 31 de agosto de 2018, as inscrições para a Mostra Competitiva do Arquivo em Cartaz - Festival Internacional de Cinema de Arquivo. O festival é um evento anual realizado pelo Arquivo Nacional em sua sede, no Rio de Janeiro, e tem como objetivo promover a difusão do patrimônio audiovisual, contribuindo para a preservação e recuperação da memória audiovisual brasileira.

Para a Mostra Competitiva são aceitos filmes finalizados entre os anos de 2016 e 2018 que contenham no mínimo 30% de material de arquivo (imagens em movimento, áudio, fotografias, mapas, manuscritos etc.). A mostra tem como objetivo promover e fomentar novas produções que utilizem coleções de diferentes instituições de arquivo brasileiras e estrangeiras, assim como coleções privadas.

Recebemos filmes de curta, média e longa-metragem, de todos os gêneros e com temática livre. Os filmes estrangeiros deverão ter legendas em português, inglês e/ou espanhol.

Toda a programação do Arquivo em Cartaz é gratuita, contando com oficina, exibição de filmes, debates e homenagens a importantes nomes do cinema. A Mostra Competitiva acontece entre 03 a 07 de dezembro de 2018, durante o festival.

As inscrições devem ser realizadas por meio do preenchimento de formulário disponível em HTTP://goo.gl/bwYR5R.

Claudio C. R. Giolito/Ascom