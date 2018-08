Londrina: Saúde esclarece informações sobre repasse financeiro ao Hospital Evangélico

Hospital garantiu ao Município de Londrina que os valores dos repasses mensais realizados pela Secretaria Municipal de Saúde não foram atingidos

Em reunião realizada, ontem (9), com a diretoria do Hospital Evangélico de Londrina, o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, informou que, a direção do hospital garantiu ao Município de Londrina que os valores dos repasses mensais realizados pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Sistema Único de Saúde (SUS), não foram afetados com os desvios sofridos pela instituição de saúde.

De acordo com Machado, o montante mensal repassado pelo Município ao Evangélico é de R$ 2,9 milhões. Este valor não sofreu prejuízos, pois os mesmos são realizados em contas correntes próprias para o repasse de dinheiro público. Já aqueles que são objeto da investigação transitavam em uma conta de movimentação exclusiva de receitas da iniciativa privada e de atendimentos a convênios, não tendo nenhuma vinculação com o dinheiro público.

“A reunião com a diretoria do Hospital Evangélico foi esclarecedora. Nos mostrou que os repasses são feitos em contas correntes separadas e não têm nenhuma vinculação com os repasses do SUS. A Secretaria Municipal de Saúde confia na direção do Hospital Evangélico e acredita que a mesma adotou todos os procedimentos cabíveis para a apuração dos fatos, sem afetar o atendimento feito à população de Londrina e toda a região que engloba cerca de 100 municípios”, afirmou Machado.

NC/PML