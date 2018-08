Município abre a segunda edição do Londrina Mais

Cerca de 10 mil estudantes estão participando da iniciativa, que reúne exposição de trabalhos, formação continuada para educadores e tendas interativas

Ontem (9), a Secretaria Municipal de Educação abriu a 2ª edição do Londrina Mais, maior evento educacional da região, cujo objetivo é divulgar e valorizar a qualidade das atividades desenvolvidas pela Rede Municipal de Ensino de Londrina. O evento se estenderá no final de semana, até o dia 11, no Parque de Exposições Ney Braga, e acontece das 8 às 18 horas, com visitação aberta ao público.

Neste ano cerca de 10 mil estudantes e mais de 4 mil professores estão participando da iniciativa, que reúne exposição de trabalhos, formação continuada para educadores e tendas interativas com diversas temáticas. São 103 unidades escolares municipais participantes, o dobro da edição anterior, além de 20 escolas estaduais e três Centros de Educação Infantil (CEIs) filantrópicos.

Diversas palestras marcam o primeiro dia, com os temas "A construção de um programa curricular de acordo com a BNCC”, “A arte da Escutatória: a escuta de si, do outro e do mundo” e “Liderança Relacional e Gestão de Pessoas”. Ao todo, o evento contará com 20 palestras, ministradas por profissionais de Londrina e outras cidades, haverá capacitação para secretários de educação de mais de 20 municípios. O Londrina Mais conta ainda com tendas interativas que trazem diferentes atividades nas áreas de tecnologia, ciências, matemática, literatura, contação de histórias, história, geografia, inglês e arte.

No local, os alunos podem desfrutar também do Espaço Interativo, que reúne diversas brincadeiras, como bola queimada, bets, carrinho de rolimã, pião, cama elástica, slackline, perna de pau, entre outros jogos. Além disso, os visitantes tem à disposição uma praça de alimentação com diferentes opções gastronômicas, incluindo hambúrgueres, pastéis, pizzas, sanduíches, comida japonesa, porções, doces, bebidas, entre outros produtos.

O prefeito Marcelo Belinati, que foi prestigiar o trabalho dos alunos, ressaltou o sucesso do evento. Segundo ele, a iniciativa possibilita uma troca de experiências enriquecedoras entre as escolas. “Também representa um estímulo para os alunos, que têm a oportunidade de expor os trabalhos produzidos ao longo do ano letivo. Tudo isso se reflete na melhoria na qualidade do ensino da nossa população”, enfatizou. O prefeito aproveitou a oportunidade para convidar a toda a comunidade londrinense para prestigiar o Londrina Mais.

A secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, explicou que além de trazer as unidades filantrópicas e as escolas estaduais para o evento deste ano, o município organizou para que todos os professores da rede municipal participem. “É uma conquista muito importante para nós, pois eles trouxeram o que eles fazem na escola durante o ano, mostrando o dia a dia deles. Cada atividade exposta aqui tem um significado muito importante para eles, tem muito conhecimento envolvido, e vão desde atividades feitas por bebês até os da Educação de jovens e Adultos (EJA)”, contou.

Programação

Hoje (10), o público-alvo irá debater diversos assuntos, como “Ler e contar histórias: resolução de conflitos e gestão da felicidade”, “Ensino da matemática: Possibilidades frente aos debates e embates atuais”, “A formação do leitor literário: desafios e estratégias da BNCC”, “Como desenvolver as competências socioemocionais na escola”, “Relatos de experiências: dificuldades de aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática - Sugestões de Intervenção”.

No sábado (11), será realizada a Feira do Empreendedorismo, que trará a venda de produtos confeccionados pelos alunos da Rede Municipal de Educação de Londrina, por meio do projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP). A atividade conta com diversos parceiros que atuam na área da educação, como instituições de ensino, faculdades, universidades e empresas de materiais educativos.

O Londrina Mais é uma realização da Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Educação, com apoio da Sociedade Rural do Paraná, entidades e instituições credenciadas por Chamamentos Públicos para ministrar oficinas e oferecer diferentes serviços no evento, que incluem recreação, entretenimento de caráter pedagógico, lazer e gastronomia. Conta com a parceria da Ferraz Eventos, Unicesumar, Cultural – Inglês e Espanhol, Faculdade São Braz, Unopar, ESAP, Ciranda Brinquedos Pedagógicos, Brinquedo Feliz, Erison promoção de vendas e do Sindicato dos Servidores Municipais de Londrina (Sindserv).

Também estiveram presentes na solenidade, os vereadores Ailton Nantes, presidente da Câmara Municipal de Londrina, Eduardo Tominaga, Amauri Cardoso, Jairo Tamura e Tio Douglas; os alunos Lara e Gabriel, das escolas municipais Professor José Garparini e Norman Prochet, os quais fizeram o cerimonial da solenidade de abertura; os estudantes da Escola Municipal Dr. José Hosken de Novaes, com a apresentação do musical Noviça Rebelde; o aluno Daniel Kenishi Mori, da Escola Municipal Melvin Jones, que apresentou uma canção e dança japonesas; o presidente do Sindserv, Marcos Urbaneja; os presidentes dos conselhos municipais ligados à Educação, além de outras autoridades da área, de diversas cidades da região, professores, estudantes e a comunidade em geral.

Dayane Albuquerque/NCPML