Procon-LD notifica 23 lojas irregulares em shopping da região sul de Londrina

Segundo o coordenador do órgão, as empresas deverão regularizar a situação para não serem autuadas na próxima vistoria

O Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-LD) realizou a terceira fase da “operação shopping”. Desta vez, a ação foi feita em um empreendimento da região sul, entre os dias 23 e 27 de julho. Ao todo, 51 estabelecimentos comerciais foram fiscalizados, sendo que 22 apresentaram irregularidades e um foi autuado.

A operação consistiu na vistoria dos exemplares do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que deveriam estar apresentados de maneira ostensiva para os consumidores, verificação dos preços aplicados no interior e exterior das lojas e precificação dos produtos expostos.

Segundo o coordenador do órgão, Gustavo Richa, as 22 lojas que foram advertidas deverão regularizar a situação a fim de evitar uma autuação pelo Procon. “Essas lojas que não foram multadas são micro e pequenas empresas e, por lei, elas devem ser notificadas antes de acontecer o auto de infração. Na próxima vistoria, caso elas apresentem novamente os problemas, serão multadas e terão que regularizar a situação junto ao órgão”, salientou.

O coordenador do Procon também ressaltou a importância das denúncias por parte da população, já que, um grande número de reclamações intensifica a fiscalização em determinados estabelecimentos. “Os consumidores nos procuram bastante para fazer reclamações ou formalizar denúncias. Apesar do órgão fazer as vistorias nos estabelecimentos com frequência, é muito importante a participação deles pelo nosso canal de atendimentos, pois nos direciona ao foco dos problemas apresentados”, destacou.

O Procon fica na Rua Mato Grosso, 299, região central de Londrina, os atendimentos são feitos de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, com retirada de senhas até às 14 horas. O telefone para atendimentos é 3345-0396, e o e-mail para contato é procon@londrina.pr.gov.br.

NC/PML