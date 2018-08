CCIs oferecem palestras e oficinas na próxima semana

Atividades envolvem conversas sobre cultivo de horta e doenças respiratórias e práticas artesanais

A Secretaria Municipal do Idoso elaborou uma programação para o começo da semana que vem. As atividades envolvem palestras e uma oficina. Os eventos acontecem no Centro de Convivência do Idoso (CCI) Leste, que fica na rua Gabriel Matokanovic, 260, Jardim da Luz, e no CCI Oeste "Benedito Camargo Sobrinho", localizado na rua Serra Pedra Selada, 111, no Jardim Bandeirantes.

Na segunda-feira (13), às 14h, o grupo de convivência Qualidade de Vida e Cidadania, do CCI Leste, recebe a agrônoma da Secretaria Municipal do Ambiente (Sema) Viviane Fernandes. A palestra terá como tema o cultivo de horta, compostagem e outras dicas. O trabalho da horticultura e compostagem assume um papel terapêutico na vida de diversos idosos. A prática configura uma atividade de lazer que promove a manutenção da saúde, oferecendo benefícios psicológicos e físicos significativos no processo de envelhecimento.

O Núcleo Ampliado de Saúde da Família (Nasf) realiza na terça-feira (14), mais uma edição da “Tarde da saúde”. Será às 14h, no CCI Oeste. A conversa tem como foco doenças respiratórias, recorrentes no inverno, e será ministrada pela farmacêutica do Nasf Ana Paula Morgado. Serão oferecidas orientações de prevenção e tratamento destes problemas. Durante o frio, a baixa umidade do ar, quedas de temperatura e o aumento da poluição são motivos de preocupação, principalmente para quem já apresenta enfermidades respiratórias crônicas. Além disso, os ambientes fechados e sem ventilação são favoráveis à propagação de vírus e bactérias.

Também na terça-feira (14), o CCI Leste dá início a uma série de quatro oficinas de Scrapbook. Trata-se da construção artesanal de um livro de memórias que serve para armazenamento de fotos, cartas, recados e outros pequenos itens. Com o tema “Registrando memórias, tecendo histórias”, a proposta é agrupar recordações de forma criativa. Dirigida pela pedagoga Maria Aparecida da Silva, a atividade começa às 14h. Idosos que tenham interesse em participar devem se inscrever pelo 3375-0307. São disponibilizadas 15 vagas.

