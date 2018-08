Ecoh recebe inscrições até o próximo domingo (12)

Cadastro é direcionado a quem deseja participar do Encontro contando histórias ou ministrando oficinas

Quem pretende participar do 8º Encontro de Contadores de História de Londrina (Ecoh) tem apenas mais alguns dias para se candidatar. As inscrições para o evento, que acontece entre os dias 6 e 18 de novembro, encerram no próximo domingo (12). O cadastro é direcionado àqueles que desejam ministrar oficinas, apresentar narrativas, performances ou qualquer outra arte que envolva a contação de histórias. O procedimento é simples, basta preencher um formulário disponível no endereço goo.gl/E63aEv.

Realizadas as inscrições, os candidatos passam por uma fase de seleção. A diversidade das narrativas, a abordagem de diferentes culturas regionais brasileiras, criatividade nas formas de contar e o custo benefício serão alguns dos critérios avaliados no processo. O resultado sai dia 15 setembro. O Ecoh espera receber em média 100 propostas, para assim oferecer uma programação ampla e diversificada aos londrinenses.

Ecoh

O Encontro é organizado pelo Instituto Cidadania e conta com o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic). A edição deste ano apresenta um diferencial que promete a inclusão de um novo público. Trata-se da tradução em libras, em tempo real, de todos os espetáculos exibidos durante o evento. Deste modo, deficientes auditivos poderão se juntar aos presentes para compartilhar a paixão em torno da literatura, música e teatro.

N.com