Museu de Arte sedia 29ª edição da Feira Madá

Evento conta com trabalhos de produtores locais; ainda restam vagas para expor nesta edição

Neste sábado(11), das 11h às 16h, será realizada a 29ª edição da Feira Madá. O evento reúne artesanato, gastronomia, arte, música e moda no espaço do Museu de Arte de Londrina, na Rua Sergipe, 640, no centro. A entrada é gratuita. O objetivo da Feira Madá é estimular a economia criativa local por meio da abertura aos produtores, artesãos e artistas da região. O evento é organizado pelo Ateliê Coletivo Casa Madá, espaço multicultural que promove feiras, exposições, oficinas e outras atividades em Londrina.

Além dos expositores tradicionais, a edição deste sábado contará com a participação de novos produtores de alimentos veganos. Segundo Hígor Mejia, um dos organizadores do evento, a feira é uma importante vitrine para os produtores da região. “É possível conhecer trabalhos que estão perto mas, às vezes, poderiam passar despercebidos. Fica o convite para que a população frequente o museu e acompanhe o trabalho dos produtores locais”, reforçou.

Ainda restam vagas para os produtores que quiserem expor seus trabalhos na 29ª Feira Madá. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone 3025-2202 ou pelas redes sociais da Casa Madá.

Espaço

O Museu de Arte de Londrina disponibiliza seus espaços para a realização de eventos como feiras, exposições, oficinas, palestras, encontros e outras atividades culturais e de prestação de serviços. Os interessados em solicitar o espaço podem preencher o formulário disponível em http://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/espaco/1 e enviar para o e-mail museu@londrina.pr.gov.br.

NC/PML