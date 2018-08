Das passarelas do Brasil para o mundo, Jéssica Santos exibe a boa forma

Jéssica Santos aproveitou o dia de sol e posou exibindo a boa forma com um biquíni minúsculo. Contrariando os mitos sobre as supermodelos, Jéssica vai na contramão da ditadura da magreza e tem despertado o interesse das marcas internacionais pela beleza tipicamente brasileira. Desde 2015 morando fora, a modelo destacou-se em Milão, na Itália, pelas grifes Kiskin, Elena Savo e Valeria Marini.

“Nasci para as passarelas e não me imagino fazendo outra coisa que não seja desfilar. Quando pisei na passarela pela primeira vez senti como se meu coração fosse pular para fora do peito de tanto que me causou alvoroço aqui dentro. Naquele momento eu entendi que era dali para o mundo e estou chegando lá”, contou a top brasileira.

A modelo aproveitou o momento e falou sobre os problemas atuais que o brasileiro vem enfrentando.

“Aqui fora o Brasil não está sendo visto como sempre foi. Ninguém quer saber de Copacabana, Cristo Redentor, Pão de Açúcar, Porto de Galinhas e Salvador. As manchetes destacam a crise política e os candidatos bizarros que o povo abraçou para comandar o país. Muito tem se falado sobre a violência doméstica e o feminicídio. As mulheres estão sendo assassinadas toda semana por seus companheiros, por aqueles que deveriam oferecer amor e abrigo. Alguém tem que parar essa gente. Alguém tem que pagar essa conta”, disse.

