Londrina vai à Rússia

Realizada a cada dois anos, a WorldSkills é a maior competição de educação profissional do mundo. Os melhores alunos de países das Américas, Europa, Ásia, África e Pacífico Sul disputam medalhas em modalidades que correspondem às profissões técnicas da indústria e do setor de serviço.

Os participantes precisam demonstrar habilidades individuais e coletivas para responder aos desafios de suas ocupações dentro de padrões internacionais de qualidade.

Há mais de 65 anos, a WorldSkills reúne jovens qualificados de todo o mundo, selecionados em olimpíadas de educação profissional de seus países, realizadas em etapas regionais e nacionais.

Em 2019, a WorldSkills será realizada de 22 a 27 de agosto em Kazan, na Rússia, escolhida como cidade sede deste evento mundial. Nesta competição, alunos do Senai de diversos Estados estarão representando o Brasil, dentre os quais, pela primeira vez, o Senai em Londrina.

O início do mês de junho marcou o começo das Seletivas no Brasil da WorldSkills 2019 que prossegue até o dia 14 de setembro/2018. As seletivas definem representantes brasileiros para a competição, ocasião em que os competidores passam por uma série de provas práticas e precisam mostrar excelência técnica e muita concentração para conseguir o ouro na etapa nacional e tentam carimbar o passaporte para o mundial.

As seletivas brasileiras ocorrem em 35 municípios de todos os estados e no Distrito Federal, com organização do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

O Senai em Londrina, seguindo os procedimentos, primeiramente passou pela classificação estadual e, por consequência, na categoria nacional. A unidade de Londrina do Senai concorreu em 5 (cinco) modalidades, das quais obteve classificação em todas categorias que participou, garantindo a medalha de ouro em “Redes de Cabeamento Estruturado TI”, cuja representação já está garantida para a competição Internacional na Rússia, e também ouro em “Tecnologia da Moda”, que será novamente avaliada com o 2º lugar (prata) para comprovar a 1ª. classificação.

Quadro da Classificação do Senai em Londrina na Etapa Nacional:

Medalha de Ouro >> Modalidade “Redes de Cabeamento Estruturado TI”

Aluno Compeditor: Lucas Constancio Lenzi

Avaliadora: Profª Maria Priscianne de Souza Costa

Etapa ocorrida em Londrina (PR), entre 7 estados participantes

Medalha de Ouro >> Modalidade “Tecnologia da Moda”

· Aluna Competidora: Isabele de Lara da Silva

Avaliadora: Andre Meneghette Zatta

Etapa ocorrida em Blumenau (SC), com 14 estados participantes

Medalha de Bronze >> Modalidade “Aplicação de Revestimento Cerâmico”

· Aluno Competidor: Antonio Gabriel G. Casagrande

Avaliador: Prof. Nivaldo Calabrezi

Etapa ocorrida em Brasília DF, com 10 estados participantes

Medalhas de Bronze >> Modalidade “Manufatura Integrada”

o Equipe de Alunos Competidores:

· Victor R. Domingues Cavalcante

· Gustavo Dias Zulim

· Matheus Rubik

Avaliador: Prof. Laércio Bergamin

Etapa ocorrida em Resende (RJ), com 05 estados participantes

Certificado de Excelência Etapa Nacional >> Modalidade “Gestão de Sistemas de Redes(TI)”

· Aluno Competidor: Gabriel de Oliveira Galdino

Avaliador: Prof. Victor André da Cunha

Etapa ocorrida em Manaus (AM), com 09 estados participantes

Maria Alice G. Silveira Carvalho/Asimp/Senal