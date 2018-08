DER-PR homologa licitação para o projeto de passarela na PR-445, em Londrina

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) homologou o resultado da licitação para elaboração do projeto de uma nova passarela na PR-445, no município de Londrina, Norte do Estado. A estrutura deverá ser implantada no quilômetro 74 + 160 metros, próxima ao Residencial San Pablo. O objetivo do estudo é reunir todos os elementos necessários para embasar a licitação da futura obra.

O teto previsto em edital era de R$ 56,1 mil. A empresa vencedora foi a A1MC Projetos Ltda., com proposta de R$ 28,5 mil. A empresa deverá apresentar desenhos e plantas que proporcionarão a visualização da estrutura da passarela, contendo detalhamento das fundações, infra e mesoestrutura, além de elementos de segurança. No estudo deverão constar, ainda, os custos estimados de construção, cronograma de trabalho e a relação de equipamentos.

Importância

Após avaliação do trecho, técnicos do DER-PR identificaram a necessidade de implantação da passarela devido às obras de duplicação na PR-445. As novas faixas e a colocação de barreiras ao longo da rodovia, além do tráfego intenso de veículos dificultarão o deslocamento de pedestres.

Outro fator apontado no estudo é a localização de diversos pontos de ônibus na região. Os usuários do transporte coletivo precisam atravessar as pistas para chegar até os pontos de ônibus. Com a construção de uma nova passarela, eles poderão acessar os dois lados da PR-445 com segurança.

Prazos

Após homologação do resultado, começam os trâmites para elaboração do contrato que será assinado pela vencedora da licitação. Na sequência, será emitida a ordem de serviço que autoriza o início dos trabalhos. O prazo para entrega do projeto será de 120 dias.

Em obras

Estão sendo implantadas três passarelas no trecho urbano da PR-445. Uma está localizada no Jardim Silvino, em Cambé, a outra em frente ao Instituto Agronômico de Londrina (Iapar) e a terceira, próximo ao Terminal Acapulco. O investimento do DER-PR nas obras é de R$ 1,8 milhão. As estruturas devem ser concluídas neste segundo semestre.

AEN