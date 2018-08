Receitas: Lasanha de frango

Ingredientes:

1 pacote de massa para lasanha pré-cozida

200gr de muçarela ralada

200gr de presunto magro picado

½ peito de frango cozido e desfiado

1 lata de molho pronto

1 tomate picado

1 cebola picada

1 lata de milho verde

1 lata de ervilha

½ xícara de azeite

2 dentes de alho amassados

Sal e pimenta do reino a gosto

Modo de Preparo:

Em uma panela refogue a cebola e o alho no azeite. Acrescente o molho de tomate e os tomates picados e deixe apurar um pouco. Acrescente o peito de frango desfiado, o milho verde e as ervilhas. Tempere com sal e pimenta do reino a gosto. Monte a lasanha em uma forma refratária alternando uma camada de massa, uma de molho, frango, presunto e muçarela. Finalize com a muçarela. Cubra com papel alumínio e asse no forno a uma temperatura de 220° por cerca de 40 minutos.

(Mondial.com)