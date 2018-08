Receitas: Sanduíche aberto

Rendimento: 6 unidades

Tempo de Preparo: 30 minutos

Ingredientes

6 fatias de pão de forma integral

75g de queijo gorgonzola

150g de ricota

¼ xícara (chá) de leite semidesnatado

¼ xícara (chá) de ervas frescas a gosto (salsa, manjericão, tomilho)

100g de Presunto cru em fatias

1 manga em fatias

Modo de preparo

Comece a fazer a receita pela pasta. Coloque o queijo gorgonzola, a ricota e o leite no copo do mini processador do Mixer Expressionist IBP50 e bata até ficar uma pasta. Adicione as ervas frescas e bata rapidamente para não triturar demais. Corte o presunto cru em tiras e a manga em fatias. Depois, coloque duas fatias de pão de forma no Tostador Expressionist TOP50. Pressione o botão de seleção no nível 3. Espalhe a pasta de queijo e ervas sobre as torradas e enfeite com presunto cru e a manga.

Dica: se preferir uma pasta mais mole, adicione mais um pouco de leite até que o ponto fique como desejado.

(Grupo Electrolux)