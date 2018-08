Receitas: Peixe em crosta de nozes com purê de maçã e damasco

Rendimento: 4 porções

Tempo de Preparo: 50 minutos

Ingredientes

4 filés de tilápia/St Peter (400g)

1 colher (chá) de sal

1 pitada de pimenta caiena

1 pote de iogurte

1 xícara (chá) de nozes

2 colheres (sopa) de azeite

2 maçãs picadas, sem casca

100g de damasco seco

2 colheres (sopa) de suco de limão

4 colheres (sopa) de açúcar demerara

1 colher (chá) de gengibre picado

1 limão

Modo de preparo

Tempere os filés de tilápia com o sal, a pimenta e o iogurte. Adicione as nozes no mini processador do Mixer Expressionist IBP50 e triture rapidamente. Coloque em um prato e empane os filés com as nozes. Depois, em uma assadeira untada com uma colher de azeite, pincele os peixes com o restante do ingrediente. Leve ao forno médio (200°C), pré-aquecido, por cerca de 30 minutos.

Para o purê, coloque em uma panela as maçãs, o damasco, o suco de limão, o açúcar demerara e o gengibre. Tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por cerca de 10 minutos. Retire a panela do fogo e com o auxílio do Mixer IBP50 bata até ficar um creme. Arrume em quatro pratos os filés de tilápia ao lado. Corte rodelas de limão, faça um corte no meio e torça, formando um twist. Enfeite os pratos e sirva.

(Grupo Electrolux)