Receitas: Tiramisu de café

Rendimento: 10 porções

Tempo de Preparo: 30 minutos

Geladeira: 2 horas

Ingredientes

4 colheres (sopa) de pó de café

1 colher (café) de cardamomo em pó

500ml de água

2 xícaras (chá) de mascarpone

1 xícara (chá) de açúcar

1 pacote de biscoito tipo inglês

Lascas de chocolate

Canela em pó e grãos de café

Modo de Preparo

Abra a tampa do tanque da Cafeteira Expressionist CMP60 e encha com a água. Insira o filtro de café permanente no porta-filtro e encha com o pó de café e o cardamomo. Para iniciar, pressione o botão Brew. Quando acabar de filtrar, reserve o café. Adicione o mascarpone, o açúcar e metade do café no copo do Mixer Expressionist IBP50 e bata até ficar bem homogêneo. Molhe o biscoito no restante do café e vá fazendo camadas de biscoito e creme de café. Acabe com o creme de café. Enfeite com as lascas de chocolate ou a canela em pó e os grãos de café e deixe na geladeira até a hora de servir.

(Grupo Electrolux)