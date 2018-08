Recanto Cataratas Resort com descontos de até 50% nas diárias até o final de agosto

O Resort, em Foz do Iguaçu, lançou uma promoção com descontos na hospedagem do segundo apartamento, que valem durante todo o mês de agosto

Com muito atrativos para as famílias, conhecer ou voltar à Foz do Iguaçu, no mês de agosto tem vários benefícios: temperatura amena, restaurantes mais tranquilos e diárias especiais.

O destino paranaense, continua sendo um dos principais destinos preferidos para as pessoas que buscam não apenas conhecer as Cataratas do Iguaçu, mas os diversos atrativos, passeios e sua diversidade de opções de lazer, diurnas e noturnas.

Para um final de semana ou alguns dias na cidade durante o mês este mês, Foz do Iguaçu oferece ótimas opções de hospedagem, lazer e gastronomia. Entre as escolhas disponíveis, o Recanto Cataratas Resort terá, além de uma agenda especial de atividades e condições especiais de hospedagem: de domingo a sexta feira as famílias terão 50% de desconto nas diárias do segundo apartamento ou, se a entrada for na sexta feira e a saída no domingo, 30% de desconto no mesmo formato de hospedagem.

Com ampla infraestrutura de lazer e 300 apartamentos, o complexo hoteleiro oferece um imenso parque de águas termais, muitas programações monitoradas para crianças de todas as idades, diversão para adolescentes e atividades de lazer ou simplesmente descanso para os adultos.

Entre os atrativos do local estão os ambientes temáticos, tais como uma praça de entretenimento com Pub londrino, Boliche, Bares, Fitness Center, Salas de Jogos e Disco Club. Para atividades outdoor o resort possui quadras de tênis, campos de futebol, Kids Club, trilhas, quadras de tênis e futebol e pista de bocha, entre outros espaços.

A gastronomia é outro item que conta muito para quem escolher se hospedar no resort. São três restaurantes que servem pratos da gastronomia contemporânea, nacional e internacional com música ao vivo todas as noites no jantar.

Mais informações acesse: www.recantocataratasresort.com.br

Solange Comenali/Asimp