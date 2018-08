Personal Trainer das Celebridades européias e estrela de Reality Show da TV Portuguesa está no Brasil em turnê

Nilton Bala, o Personal Trainer numero 1 das celebridades européias e estrela da TV está no Brasil para promover linha de produtos saudáveis e fala sobre o carinho do público brasileiro e seu sucesso em Portugal.

Nilton Bala, Personal Trainer número 1 de Portugal e participante do Reality Show “The Biggest Deal”, de uma das maiores emissoras de TV da Europa, a TVI, está no Brasil em turnê como embaixador de uma linha de produtos naturais, o Açaí Concept, que além de Nilton, também é a queridinha e conta com o endosso da influenciadora digital fitness e nutricionista Bella Falconi, que tem quase 4 milhões de seguidores nas redes sociais.

Nilton tem visitado vários estados, dando palestras, dando autógrafos a fãs, tirando fotos e concedendo entrevistas. Mesmo estando fora do Brasil há muitos anos, o Personal Trainer frequentemente é reconhecido nas ruas e recebe o carinho de pessoas que se inspiram em suas nas fotos que posta em sua rede social de sua excelente forma física, assim como suas dicas de exercícios e qualidade de vida, para seus quase 200 mil seguidores.

Nilton em sua participação no reality da TV portuguesa foi considerado o concorrente mais polêmico e contestado daquela edição, mas sem dúvida também o participante que mais chamou a atenção do público e cativou a audiência: “as pessoas viram a verdade por trás da polêmica e isso só me fez crescer diante da opinião pública. Todos os dias recebo o carinho das pessoas que me acompanham e que torcem pelo meu sucesso. Sou grato a Deus e às pessoas que seguem comigo nessa caminhada.” Declara Nilton.

Além de sua participação que rendeu recordes de audiência à TVI, Nilton é reconhecido como pessoa pública, referência como coach e no fitness, e influenciador digital. Além disso, o Personal Trainer tem em seu portfólio clientes do mais alto calibre dentre as celebridades portuguesas, como Sara Sampaio, Lourenço Ortigão, Marisa Cruz e Cláudia Vieira, e é hoje um dos profissionais mais bem sucedidos na área em toda a Europa.

No momento, Nilton está no Rio de Janeiro, participando de diversos eventos e na sequência seguirá para outros estados. O seu próximo destino será Alagoas, e sua capital Maceió.

MF Press Global

Clique nas fotos para ampliar