Lançamento do MC Dia Feliz será neste sábado no calçadão de Londrina

Neste sábado, dia 11 de agosto, das 9h às 14h, em frente ao Banco do Brasil no calçadão de Londrina, a Viação Garcia, em parceria com a ONG Viver, fará o lançamento em Londrina do evento MC Dia Feliz, com data para o dia 25 de agosto.

Além de adquirir o ticket do MC Dia Feliz para a compra de um Big Mac, o público terá a oportunidade de ouvir a apresentação da Orquestra Arte & Vida de Arapongas e conhecer a Catita, primeiro ônibus do Paraná.

MC Dia Feliz

A Campanha MC Dia Feliz, realizada pelo Instituto Ronald McDonald, vai beneficiar dezenas de instituições de crianças e adolescentes no país, que apoiam e combatem o câncer, com os recursos arrecadados no dia 25 de agosto. No Paraná, cinco instituições serão beneficiadas em 2018, entre elas a ONG Viver de Londrina.

Arte & Vida

A Orquestra Arte & Vida iniciou suas atividades no ano de 2014, e recentemente ampliou a oficina de música inserindo instrumentos de cordas, utilizando-se da música como ferramenta de inclusão e transformação social. Conta com 30 integrantes, tendo a regência do maestro Claudemir Trevisan. O grupo faz parte do Centro de Convivência Arte & Vida fundado em 2005, na cidade de Arapongas, atuando sempre no tripé do desenvolvimento da arte, da cultura e do protagonismo social e conta com o apoio da Viação Garcia.

Andrea Monclar/Asimp