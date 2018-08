Abertas as inscrições para o concurso Musa do Brasileirão 2018

As torcedoras mais bonitas do Brasil estão convocadas para participar do concurso Musa Brasileirão 2018. As inscrições estão abertas no site www.musadobrasileirao.com até o dia 30 de setembro. Em sua sexta edição, o projeto é organizado pela agência M2 Mídia – a mesma que promove o Musa do Brasil – e conta com apoio da Abrape (Associação Brasileira dos Profissionais de Eventos).

As exigências para se candidatar são: ser do gênero feminino, maior de idade e ter alguma pretensão na área artística. Depois de escolher o time que deseja representar, a modelo deve preencher os dados pessoais e enviar fotos para avaliação. Em outubro, a organização do concurso escolherá as representantes de cada time entre todas as inscritas.

Já no dia 23 de novembro, será realizado em São Paulo o desfile para escolha da Musa do Brasileirão 2018. Participarão do evento apenas as musas dos times, eleitas na primeira etapa do concurso. Nesse dia, a decisão ficará a cargo de um júri artístico, composto por personalidades. A campeã assinará um contrato de divulgação no valor de R$ 36 mil.

Nesses seis anos, o concurso já revelou mais de 160 modelos de todo o país, entre elas Iara Ferreira (Musa do Brasileirão 2016), que já foi bóia-fria e hoje é contratada da RedeTV!, e Yasmin Silveira (Musa do Botafogo 2013), assistente de palco do humorístico Encrenca. Depois do concurso, outras tantas modelos foram contratadas para programas da mesma emissora. Monaliny Soares, Amanda França, Priscila Lopes e Angélica Mendes são algumas das que ainda estão nas telinha.

Muitas candidatas ainda se destacaram na mídia e chegaram a posar para revistas masculinas. Destaque para Elga Shitara, Cássia Melo, Dany Lopes, Bianca Cabral, Janne Ferreira e Thaise Florence. Júlia Garcia, Musa do Criciúma 2015, também se tornou apresentadora na TV Cidade depois de participar do concurso, e Caroline Barbosa, Musa do Palmeiras 2014, estreou como bailarina no Domingão do Faustão.

No ano passado, a Musa do Coritiba Mayara Stival levou a melhor e ficou com a faixa de campeã. Wanessa Domingues, Musa do São Paulo, foi a vice, seguida por Arisha Lunna, Musa da Portuguesa. Alice Rodrigues, do Paysandu, ficou com a faixa de Musa da Internet. A Musa Destaque foi a baiana Stephanie Silveira e o título de Musa Revelação ficou para Débora Santos, do Atlético-PR.

