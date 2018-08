Wendy Tavares fala sobre seu novo momento profissional após o fim do Programa Pânico

A modelo e apresentadora Wendy Tavares fala sobre o fim do Programa Pânico na Band e do seu novo momento profissional como influenciadora digital, apresentadora e modelo.

Após 14 anos no ar, o Programa Pânico chegou ao fim na TV em dezembro do ano passado, encerrando consigo uma era de um humor que marcou época, irreverente, inspirado em modelos como Monty Phyton e Jackass, e que revelou para o Brasil grandes comediantes como Márvio Lúcio (o Carioca) e Eduardo Sterblitch (Cesar Polvilho, Freddie Mercury prateado), e é claro o seu maior êxito, as Panicats.

O programa projetou à fama belas modelos que ficaram conhecidas em todo o território nacional, todo domingo mostrando sua beleza e boa forma física na televisão, e participando de quadros do programa. Ser panicat abriu um leque de possibilidades para muitas delas que, mesmo após o fim do programa, podem ser encontradas em multiplataformas influenciadoras digitais, modelo e apresentadoras.

A exemplo dessa projeção proporcionada pelo programa humorístico temos Wendy Tavares, que foi panicat, e hoje segue em bom momento profissional, como modelo e influenciadora digital, com 1,1 milhão de seguidores no Instagram. Na internet, Wendy também tem gerado conteúdo de entrevistas para o seu canal no YouTube. Fora do mundo virtual, Wendy se mantém relevante e tem estampado diversas campanhas publicitárias e presenças VIP em diversos eventos.

Wendy demonstra gratidão pelo programa que lhe abriu portas: "O Programa Pânico me tornou conhecida nacionalmente, sou muito grata. O programa foi o pontapé inicial, que deu uma ascensão na minha carreira de modelo. Com o fim do programa, tenho conseguido aceitar mais trabalhos publicitários, e realiza-los com mais intensidade”.

A modelo está com muitos projetos em vista, e pretende em breve estar de volta à TV em nova atribuição: "estou me preparando para retornar em breve para a telinha com novidades. Estou finalizando o meu Curso de Apresentadora, pois pretendo voltar nessa área. Não posso revelar no entanto detalhes do que está por vir. Surpresa. Aguardem e confiram.”

Como influenciadora digital, Wendy tornou-se um referencial de beleza, boa forma e estilo nas redes sociais. A modelo posta fotos em looks estilosos, assim como fotos de moda praia e biquini que evidenciam seu corpo escultural. Os elogios dos seus seguidores são uma constante.

Questionada, Wendy conta o segredo de tamanho sucesso mesmo após o fim do programa: "Eu acho que não tem segredo. Geralmente há uma empatia entre o seguidor e o artista, e quando há essa reciprocidade, isso gera uma admiração e um vínculo diário entre ambos. Meus fãs querem saber da minha rotina, dos meus trabalhos, cuidados com alimentação, treinos e dicas para manter a minha boa forma, e por esse motivo procuro passar essas informações com responsabilidade”. Conclui.

MF Press Global

Clique nas fotos para ampliar