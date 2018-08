Prefeito e secretários prestigiam almoço do Dia dos Pais do CCI

O Centro de Convivência dos Idosos (CCI) de Rolândia promoveu nesta quinta-feira, 9 de agosto, um almoço festivo em homenagem ao Dia dos Pais. A alegria se multiplicava a cada parabéns recebido por pais, avós e bisavós que frequentam a unidade. Com a casa cheia, mesa farta e baile com Fabiano Santos, a turma da melhor idade esbanjou felicidade. Depois do baile, um delicioso chá da tarde recarregou as baterias para....mais baile! Os presentes receberam brindes e lembrancinhas.

O Prefeito Doutor Francisconi, a Primeira Dama Doutora Nilza Francisconi, o Vice-Prefeito Roberto Negrão, a Vice Primeira-Dama Magda Negrão,o Secretário Municipal de Assistência Social, André Lazarin, a Coordenadora do CCI, Marlei de Oliveira, os Secretários de Educação Cláudio Pinho, Agricultura e Meio Ambiente Luiz Antônio Soares, Administração Antônio Celso Chequim, Finanças Marcos Gabriel, Compras, Patrimônio e Licitação Paulo Lima, a Vereadora Edileine Griggio, Servidores Municipais, usuários e convidados prestigiaram o evento.

NC/PMR