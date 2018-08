Rolândia: 2º Caminhada em prol do Aleitamento Materno será nesta segunda-feira

A Secretaria Municipal de Saúde promoverá a “2ª Caminhada em Prol do Aleitamento Materno”, uma das ações desenvolvidas em comemoração à Semana Mundial do Aleitamento Materno.

O mês de agosto foi oficializado como “Agosto Doutorado - Mês do Aleitamento Materno”, conforme Lei 13.435 de 12 de abril de 2017, na qual está prevista a intensificação das ações intersetoriais de conscientização e esclarecimento sobre a importância do aleitamento materno.

A caminhada será realizada no dia 13 de agosto, esta segunda-feira, com início previsto às 13h30 saída na Rua Monteiro Lobato (Praça da Igreja Matriz), em frente ao Colégio Bom Jesus, e término na praça da Igreja Matriz. Contamos com a participação de todos, certos da importância dessa ação para a divulgação do aleitamento materno como estratégia de promoção da saúde da criança e vínculo materno-infantil.

NC/PMR