Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 10/08/2018

Primeira leitura (II Coríntios 9: 6-10)

6 Eis que o que semeia a mesquinharia ceifará também com mesquinhez; Quem semeia em abundância também ceifará em abundância. 7 Cada um dê de acordo com o juízo de seu coração, não com relutância ou força, pois Deus ama aquele que dá com alegria. 8 E Deus é capaz de enchê-lo com toda a graça, de modo que, tendo sempre e em tudo, tudo o que é necessário, você ainda tem excedente para toda boa obra. 9 Como está escrito: Ele dividiu de todo o coração; deu aos pobres; Sua justiça permanece eternamente. 10 Aquele que provê semente para o semeador e pão para a sua comida, proverá e multiplicará a tua semente e aumentará os frutos da tua justiça.

Responsório (Ps 111,1-2,5-6,7-8,9)

- Bem-aventurado é aquele que se compadece e empresta

- Bem-aventurado é aquele que se compadece e empresta

- Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e ama de coração seus comandos. Sua linhagem será poderosa na terra, a descendência dos justos será abençoada.

- Bem-aventurado aquele que se compadece e empresta, e administra corretamente seus assuntos. Os justos nunca hesitarão, sua memória será perpétua.

- Ele não temerá as más notícias, seu coração está firme no Senhor. Seu coração está seguro, sem medo, até que ele veja seus inimigos derrotados.

- Distribuir esmolas aos pobres; sua caridade é constante, sem falta, e ele erguerá a testa com dignidade.

Evangelho (João 12: 24-26)

- Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + de acordo com São João.

24 Em verdade, em verdade vos digo que, a menos que o grão de trigo caia no chão e morra, fica só; mas se morre, dá muito fruto. 25 Quem ama a sua vida perde-a; e aquele que odeia a sua vida neste mundo a manterá para a vida eterna. 26 Se alguém me servir, quem me segue e onde eu estou, também o meu servo estará. Se alguém me servir, o Pai o honrará.

Permitamos que o homem novo floresça em nós

Só nasce um homem novo quando permitimos que o homem velho morra a cada dia

“Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo; mas se morre, então produz muitos frutos” (João 12,24).

O grão precisa cair por terra, ele precisa morrer para florescer, para que dele venha o fruto de que precisamos. Somos um grão de trigo lançado neste mundo, e a própria vida vai nos mostrando que precisamos morrer em cada época, em cada etapa da nossa vida.

Aquela criança que eu era “morreu”, ficaram os valores de uma época maravilhosa na minha vida, mas não pude ficar preso em meu ser criança, não pude ficar brincando de carrinho o tempo inteiro. Eu precisei deixar morrer coisas que eu gostava. Depois, fui virando um adolescente, e aquele adolescente também foi morrendo para que esse homem pudesse nascer. Na idade em que estou, reconheço que preciso deixar morrer muitas coisas em mim, para que o homem novo floresça.

Há uma coisa que precisa morrer em nós em todas as etapas da nossa vida, desde o bebê que nasce até o idoso, precisamos deixar que morra em nós o egoísmo. Uma criança não pode ser egoísta, uma mãe não pode cultivar o egoísmo de uma criança, como o idoso também não pode ser egoísta.

O egoísmo vem por meio de diversas fantasias, fantasia do orgulho, da soberba, das vantagens próprias e das vaidades. Só nasce um homem novo quando permitimos que o homem velho morra a cada dia.

Não tenhamos medo de morrer para a inveja, para o ciúmes, não tenhamos medo de morrer para aquele sentimento ruim que tínhamos em relação àquela pessoa, que cresceu, apoderou-se de nós e fez de nós uma pessoa rabugenta, orgulhosa, amarga e azeda. É preciso morrer o azedume, a amargura, o ressentimento e a mágoa.

Só sou um homem novo quando deixo morrer o que é velho em mim. Que caia, todos os dias, por terra, esse grão de trigo, para que nasça um homem novo. Que você seja uma mulher nova a cada dia, não tenha medo de morrer para o seu orgulho, só tenha medo de morrer uma pessoa orgulhosa, porque no Reino dos Céus não tem lugar para o orgulho.

Que morra, a cada dia, esses sentimentos depravados do orgulho que nos cegam e entorpecem a nossa vista, a nossa vida e a nossa mente. Que caia por terra e nasça sempre um homem novo a cada dia.

Deus abençoe você!

