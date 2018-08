Coluna Canal 1. Por: Flávio Ricco

Canal 1 (sexta-feira – 10/08/2018)

Fila das nove da Globo se abre e pode propiciar mais um lançamento

Hoje, a pergunta entre os autores da Globo é: “quem vem depois da Manuela?”. A curiosidade se deve ao fato de que há um espaço aberto na já longa e estabelecida fila das 9 da noite.

Pela ordem, depois de “Segundo Sol”, do João Emanuel Carneiro, vem o Aguinaldo, em novembro, com “O Sétimo Guardião”, já em gravação. E, depois dele, também dentro da ordem, “Troia”, da Manuela Dias.

O problema começa a partir daí. Por enquanto, pelo menos dentro do que é dado ou possível conhecer, ainda não tem ninguém escolhido e, no benefício da dúvida, já há um pessoal alvoroçado em colocar seus projetos em avaliação.

Com Maria Adelaide Amaral e Glória Perez fora desse cenário, esperava-se que Maria Helena Nascimento, promovida para o horário, fosse uma escolha automática. Só que não.

Segundo informações internas, antes dela e de uma próxima do Walcyr, a Globo irá optar por mais um lançamento, dentro do movimentado processo de renovação de autores. Há pressa em resolver essa importante questão.

TV Tudo

Aos trabalhos

Carioca, Márvio Lúcio, teve sua primeira reunião na Globo terça-feira.

Mais um papo de apresentação. A partir de agora os trabalhos serão acelerados para afinar sua participação no “Vídeo Show”. Ele e o Maurício Meirelles.

No comecinho

Sobre o novo projeto de Luis Ernesto Lacombe, ele não tem relação com o modelo “entrevista com celebridades”.

O formato, segundo a Band, envolve o cenário esportivo, porém, tudo ainda muito no começo.

Nada ainda

Grazi Massafera (foto), em férias e em viagem pelos Estados Unidos, deve ficar um bom tempo de fora, em descanso combinado com a Globo.

Não há ainda um novo trabalho previsto para ela, depois da Lívia de “O Outro Lado do Paraíso”.

(Crédito Globo/Raquel Cunha)

Uma coisa é isso...

Por outro lado, a Globo já tem definido um projeto de série, que terá histórias inéditas, escritas por alguns dos seus melhores autores.

Gilberto Braga, Aguinaldo Silva, Walcyr Carrasco, Geraldo Carneiro e George Moura, entre eles.

... A outra é que

Mesmo com 20 textos prontos e já aprovados, ainda falta dar o start na produção.

De qualquer forma, é uma estreia já confirmada para 2019, com exibições semanais. Um trabalho que faz lembrar o antigo “Caso Especial”, da mesma Globo, que ficou no ar por mais de 20 anos.

Premier League

A quase novela da Rede TV! chega amanhã ao seu momento decisivo. A partir das 13 horas, primeira transmissão do campeonato inglês, Wolverhampton e Everton, direto do Molineux Stadium. Tem até uma operação de guerra metida no meio disso. Um up-link será instalado na porta da ESPN, no Sumaré, para gerar o sinal para Osasco, sede da Rede TV!. Não tem como receber direto.

Narração de Marcelo do Ó e comentários de Juarez Soares.

Mudou

João Paulo Vergueiro, apresentador e repórter, deixou a Rede TV!.

Atendendo chamado do Ari Borges, foi trabalhar com ele no programa dominical do Datena.

Ginasial

Em se tratando dos telejornais, com o correr dos tempos, várias maneiras foram inventadas de terminar as suas exibições.

Os apresentadores trocarem sorrisos, conversarem, saírem andando, além de outras mais curiosas ou excêntricas são apenas algumas delas. Mas jogar as laudas para o alto, como acontece no “Café com Jornal”, da Band, não tem igual. É bem infanto-juvenil.

Querendo entender

Sobre esse caso que resultou na morte da advogada Tatiane Spitzner, no Paraná, será que também não vale discutir a questão das câmeras de segurança?

Se em todas elas, as imagens do espancamento do marido sempre foram muito claras, por que ninguém chamou a polícia antes? Será que elas só existem para servir como prova depois ou serem distribuídas para as emissoras de TV?

Sinal dos tempos

No passado, os repórteres esportivos não resumiam seus noticiários apenas ao que era dito nas coletivas dos atletas ou treinadores. O pessoal fuçava mais. Buscava caminhos diferentes para encontrar a boa informação.

Hoje, o trabalho da grande maioria dos repórteres policiais é ficar na porta da delegacia. Ninguém se preocupa em buscar nada diferente. Só seguem e se contentam com o oficial.

Fim do Esporte Interativo

A Turner anunciou ontem o fim dos canais Esporte Interativo, que deixarão de existir dentro de 40 dias. O conteúdo vai migrar para o TNT e Space, incluindo Liga dos Campeões e Campeonato Brasileiro, este a partir de 2019.

Bate – Rebate

Record vai gravar nova abertura e vinhetas do “Dancing Brasil”, da Xuxa...

... Todo o trabalho está sendo preparado para os seus estúdios, em São Paulo.

Aliás, na próxima temporada do “Dancing”, Junno Andrade estará ao lado dela na apresentação...

... E não será um caso inédito na televisão...

... Antes, aqui mesmo, já tivemos Sonia Ribeiro e Blota Junior, Lolita e Ayrton Rodrigues.

Longe da TV, Anderson Di Rizzi vai de teatro. Em outubro, ele estreia “Um Beijo em Franz Kafka”, de Sergio Roveri, com direção de Eduardo Figueiredo.

O “Fofocalizando” é, hoje, uma das paixões de Silvio Santos no SBT...

... Primeiro que foi ele quem inventou o programa e mal ou bem deu certo...

... Tudo ali passa necessariamente pela sua aprovação...

... Até mesmo as brigas ou desentendimentos mais sérios entre os seus participantes contam com seu apoio, total e irrestrito.

C´est fini

Caio Blat viverá um dos protagonistas de “O Natal Perfeito”, especial de fim de ano da Globo, escrito pela atriz e roteirista Priscila Steinman.

Tudo gira em torno da história de duas crianças, um menino e uma menina, que vivem num ferro velho criam um mundo de fantasia. E nas aventuras idealizadas por eles, Caio aparece sempre como o grande herói.

As gravações começaram em julho e serão concluídas neste sábado.

As crianças Melissa Nóbrega e Cauã Antunes, Bruno Cabrerizo, Tainá Müller, Alexandre Zacchia e o bailarino Tadashi Endo completam o elenco.

