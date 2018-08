Boulevard Londrina Shopping sedia roda de bate-papo sobre doação de sangue

Evento é aberto ao público e contará com depoimentos de doadores regulares

Doadores de sangue

Nesta segunda-feira (13), às 19h30, o Hemocentro Regional de Londrina realiza uma roda de conversa aberta ao público com o médico Fausto Trigo, diretor do Hemocentro do Hospital Universitário, no piso superior do Boulevard Londrina Shopping, em frente à Polo Wear, onde acontece a exposição ‘Gotas de Vida’.

O objetivo é tirar dúvidas e desmistificar o procedimento de doação de sangue, estimulando mais doadores e conscientizando a comunidade sobre a importância de doar. Além do bate-papo, haverá depoimentos de pacientes e doadores regulares no Hemocentro.

A estimativa da Organização Mundial de Saúde é que uma doação de sangue salve até quatro vidas. No Brasil, apenas 1,9% da população doa sangue com regularidade. A campanha tem apoio de empresas e grupos de amigos, clubes de serviço e outras entidades.

Asimp/ Boulevard Londrina Shopping