ACIL obtém certificação de excelência no clima organizacional

Instituição londrinense dá primeiro passo para permanecer pelo segundo ano consecutivo no ranking das melhores empresas para trabalhar no Paraná

A regional paranaense do Great Place To Work informou que a Associação Comercial e Industrial de Londrina (ACIL) obteve pelo segundo ano consecutivo a Certificação GPTW e está credenciada ao Ranking das Melhores Empresas para Trabalhar.

Em 2017, durante a realização do encontro empresarial Lidere, a ACIL foi confirmada como a primeira associação comercial do Estado a receber a certificação, válida até a seleção seguinte. No ranking GPTW, a instituição ficou na 4ª posição da lista das empregadoras que contam com 30 à 99 colaboradores. Com a confirmação desta semana, a ACIL garante a condição de certificada até 2019.

O Great Place to Work (GPTW) é um instituto que realiza pesquisa, consultoria, capacitação e certificação de empresas em 53 países, além de promover o ranking das melhores empresas para trabalhar no estado do Paraná, Brasil e América Latina.

Os organizadores exaltaram o fato de que nas duas certificações a ACIL se aproximou da nota máxima. A entidade londrinense obteve nos dois anos notas superiores a 92 pontos.

O presidente Claudio Tedeschi afirmou que recebeu a notícia com “um profundo orgulho”. De acordo com o líder da entidade, a construção do clima organizacional de excelência é um mérito que deve ser dividido entre os diretores, gestores e, principalmente, pelos próprios colaboradores. “Quem conhece a ACIL percebe que o empenho e a eficiência da equipe são qualidades relacionadas ao ambiente solidário e estimulante que construímos ao longo do tempo”, afirmou o presidente. “O mais importante é que a certificação confirma que os associados e a comunidade podem confiar no nosso time nas missões mais exigentes e relevantes”, concluiu.

Empresas associadas são estimuladas a buscarem a certificação

Graças a uma parceria firmada este ano, os filiados da ACIL terão a oportunidade de fazer uma avaliação do seu clima organizacional. As empresas associadas que participarem e atingirem, de acordo com o GPTW, uma nota igual ou superior a 70 na pesquisa com os colaboradores, serão certificadas pelo GPTW, como um excelente lugar para trabalhar e receberá um selo, que poderá ser utilizado no período de um ano em todo seu plano de comunicação; as empresas com maiores notas participarão do Ranking ACIL/GPTW e serão certificadas no Encontro Empresarial Lidere, em outubro; e as empresas acima 30 colaboradores*, além da certificação, estarão elegíveis a outros rankings das Melhores Empresas para Trabalhar que são divulgados pelo GPTW.

A classificação é dividida por número de colaboradores – são quatro categorias (5 a 29 / 30 a 99 / 100 a 999 / acima de 1.000).

As empresas interessadas em participar do Ranking ACIL e demais Ranking divulgados pela GPTW, poderão fazer a inscrição diretamente no site do GPTW: www.gptw.com.br

As inscrições deverão ser realizadas até 30/08/2018.

Asimp/ACIL