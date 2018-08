Grand Prix de Inovação - Edição Estadual PR

O Grand Prix de Inovação é uma competição elaborada com base nos conceitos de Inovação Aberta, com equipes multidisciplinares que trabalham em Desafios levantados no setor industrial.

O objetivo do evento Grand Prix de Inovação é promover a articulação entre os setores produtivos e geradores de conhecimento, contribuindo como agente de inovação aberta à sociedade – indústria, academia e governo - e propondo soluções inovadoras aos desafios identificados pela própria indústria.

A competição acontecerá nos dias 13 e 14 de agosto, na estrutura do Senai em Londrina (Rua Belém, 844), com a participação de Alunos dos Cursos Técnicos do Senai, Alunos do Colégio Sesi, Alunos da Faculdade da Indústria Senai.

O Grand Prix terá a seguinte agenda:

13/08 - 13:30 às 17:30 horas (Corrida de Inovação);

14/08 - 13:30 às 17:30 horas (Banca e Premiação).

· Para este desafio, o tema proposto é uma Demanda da Indústria no qual a ideia será aberta no dia do evento.

