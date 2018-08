Vila Cultural Grafatório promove oficina de produção em cerâmica

O objetivo do curso é proporcionar os conhecimentos para uma produção simples e com baixo custo

A Vila Cultural Grafatório promove, a partir deste sábado (11), a Oficina de Cerâmica. O curso tem o objetivo de ensinar os processos básicos para a produção de peças de cerâmica com finalidade decorativa. A oficina começa no próximo dia 11 de agosto, e vai até 29 de setembro, com oito encontros, sempre aos sábados, das 15h às 18h, no Grafatório – localizado na Avenida Paul Harris, 1.575.

O curso abordará técnicas básicas de produção de peças, queima em forno de cerâmica caseiro, pintura a frio, acabamento de peças e processo de secagem. O objetivo é proporcionar os conhecimentos para o desenvolvimento de uma produção simples e com baixo custo.

O ministrante do curso será o designer gráfico Surah Miotta, que já tem experiência ministrando curso na área de cerâmica e gravura. A oficina oferecerá a argila, moldes, ferramentas, pincéis, tintas, vernizes, entre outros produtos. As inscrições já estão encerradas, e os participantes receberão um certificado de participação.

A Vila Cultural Grafatório é uma instituição sem fins lucrativos que existe desde 2012, e sedia exposições, atividades formativas, práticas de ateliê, oficinas, minicursos, residências artísticas, palestras, eventos, projetos autorais e inúmeras outras atividades. A Vila Cultural conta com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic).

N.Com