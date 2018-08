Funarte divulga lista de aprovados para capacitação técnica em Londrina

Candidatos aceitos participarão de uma série de oficinas e seminários realizados entre os dias 14 e 17 de agosto

A Fundação Nacional das Artes (Funarte), do Ministério da Cultura, divulgou na última quarta-feira (9) a lista de aprovados para a segunda etapa do Programa Funarte de Capacitação Técnica 2018. Os candidatos aceitos participarão de oficinas e seminários a serem realizados , em Londrina, de 14 a 17 de agosto. O resultado pode ser consultado no site da Fundação, disponível no endereço goo.gl/kvSKSR.

Para os aprovados, o próximo passo é confirmar a inscrição comparecendo no primeiro dia de atividades. No total, serão oferecidas 11 oficinas e dois seminários, apresentados por artistas, técnicos, pesquisadores e produtores culturais reconhecidos em nível nacional. A Universidade Estadual de Londrina (UEL), seus órgãos suplementares e de apoio sediam o evento.

Direção cênica, composição coreográfica, aprimoramento vocal e gestão cultural são alguns dos temas abordados nas oficinas. Já os seminários, focam o conteúdo de arte na educação e as histórias da música e da arte. A programação completa pode ser consultada no endereço goo.gl/F75TPu.

Londrina foi uma sete cidades escolhidas para receber as atividades. Os municípios de Campina Grande (PB), Belém (PA), Campinas (SP), Fortaleza (CE), Rio de Janeiro (RJ) e Goiânia (GO) foram os outros locais eleitos para receber as atividades, que envolvem os universos musical, das artes plásticas e cênicas. O Programa espera capacitar cerca de três mil pessoas.

N.com